Whirlpool, sit-in degli operai davanti al consolato americano a Napoli

“Napoli non si tocca”. È questo uno degli slogan più ripetuti dagli operai della Whirlpool che si sono radunati per un sit-in pacifico davanti alla sede del consolato americano nel capoluogo campano. L’iniziativa, che arriva dopo le proteste degli scorsi giorni, è stata organizzata per tenere accesi i riflettori sulla vertenza e sollecitare una soluzione che eviti la chiusura o il ridimensionamento dello stabilimento di elettrodomestici di via Argine, a Ponticelli, dove lavorano 420 addetti. I manifestanti, con il nome dell’azienda stampata sulle magliette, sono arrivati sul luogo del raduno in bici o a piedi dalla vicina stazione della Metropolitana di Mergellina. L'attenzione è ora puntata sul prossimo incontro al Mise, in programma venerdì prossimo. La speranza è di una fumata bianca, altrimenti gli operai sono pronti a iniziative di lotta. Di Maio: "Via gli incentivi". L'azienda: "Non chiuderemo Napoli"