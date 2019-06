Whirlpool, operai rientrano in fabbrica dopo blocco stradale a Napoli

Sono rientrati in fabbrica i lavoratori della Whirlpool di Napoli che avevano bloccato la strada nei pressi dello stabilimento in via Argine. Le proteste degli operai, che hanno dato vita a un sit-in in via Argine, continuano in vista del nuovo incontro al Mise fissato per mercoledì 12 alle ore 17. I manifestanti hanno scandito slogan contro la proprietà che non ha ancora palesato una concreta intenzione di recedere dall'idea di cedere lo stabilimento partenopeo. Hanno esposto striscioni per "contrastare ogni idea di reindustrializzazione anche a seguito di indiscrezioni che prevedono cordate per acquisire la Whirlpool Napoli". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania. "Per noi rimane un punto fermo: ogni soluzione deve prevedere la permanenza dell'azienda a Napoli e la tutela di tutti i posti di lavoro".

Le adesioni per presidio al Mise

Intanto crescono le adesioni per quello che si preannuncia come un nuovo esodo verso la Capitale in concomitanza con il vertice. Su uno dei muri adiacenti l'entrata della fabbrica stamattina erano già centinaia le firme di coloro i quali hanno garantito la presenza al presidio romano. Un numero destinato certamente a crescere nelle prossime ore.

Comitati direttivi di Cgil, Cisl e Uil

Domani, alle 14, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino Cgil, Cisl e Uil di Napoli riuniranno i comitati direttivi provinciali in concomitanza con il Consiglio Comunale straordinario monotematico sulla vicenda Whirlpool. Il documento che sarà approvato al termine del Consiglio sarà portato in fabbrica da una delegazione di consiglieri. "Questa settimana è decisiva - sottolineano i segretari generali Walter Schiavella, Gianpiero Tipaldi e Giovanni Sgambati - ci sono importanti appuntamenti per la soluzione della vertenza Whirlpool. Come abbiamo più volte affermato, per le modalità con le quali la multinazionale ha definito le sue scelte e per l'assenza di effettive ragioni di merito per giustificarle, la decisione dell'azienda è inaccettabile e fa di questa vertenza una vicenda emblematica per il nostro territorio e per l'intero Mezzogiorno". "Per questo - precisano Schiavella, Tipaldi e Sgambati - è necessario che il sostegno della città e delle confederazioni si manifesti concretamente con momenti simbolici e visibili". Un impegno che, secondo il sindacato, è necessario "per vincere questa battaglia e fermare il processo di desertificazione industriale della città".

Data ultima modifica 10 giugno 2019 ore 15:15