Meteo a Napoli: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Napoli sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Campania

Un campo di alte pressioni interessa le nostre regioni meridionali, garantendo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo qualche nube sui rilievi interni, specie su Sila ed Etna, ma senza precipitazioni associate, qualche addensamento sui settori costieri della Calabria tirrenica, temporanee ed innocue velature in Campania. Venti deboli occidentali in rotazione a orientali. Zero termico nell'intorno di 4050 metri. Basso Tirreno poco mosso. Temperature in ulteriore, sensibile aumento.

La situazione meteo ad Avellino

Ad Avellino sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4400m.

La situazione meteo a Caserta

A Caserta sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4250m.

La qualità dell’aria in Campania

La qualità dell’aria per il weekend è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,9 µg/m³.