Nella giornata di sabato 8 giugno prosegue il bel tempo con sole splendente che continuerà nel weekend in tutta l'Italia. Le temperature si alzeranno fino a superare i 30 gradi in tutte le regioni da Nord a Sud. In Sicilia, l'anticiclone africano farà sfiorare massime intorno ai 36-37 gradi. Qualche nuvola in Liguria e in Sardegna, lievi precipitazioni in Piemonte e sulle Dolomiti. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Giornata calda e soleggiata nel Settentrione, salvo nubi a tratti sulla Liguria e qualche piovasco sull'alto Piemonte e isolati rovesci sulle Dolomiti. Le temperature aumentano con massime tra i 26 e i 31 gradi, a eccezione della Liguria dove si registrerà qualche grado in meno. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino a Milano, in serata torna il sereno. Durante la giornata la temperatura oscillerà tra i 19 e i 30 gradi. A Torino qualche nuvola coprirà il cielo soprattutto nel pomeriggio, ma non sono previste piogge. La massima arriverà a 29 gradi.

Le previsioni al Centro

Cielo sereno e sole su tutti i settori con qualche nuvola sparsa e locali velature in Sardegna. Anche al Centro crescono le temperature con massime tra i 28 e i 33 gradi nelle aree interne e inferiori sulle coste. Sole e caldo nella Capitale. A Roma è prevista una temperatura massima di 32 gradi. Bella giornata con cielo sereno anche a Firenze, qualche nube potrebbe addensarsi in tarda serata.

Le previsioni al Sud

Nel Meridione arriva l'anticiclone africano che porta un clima ben soleggiato su tutte le regioni e temperature in ascesa con massime tra i 28 e i 33 gradi, fino ai 36-37 previsti in Sicilia. Sabato di sole e temperatura massima di gradi a Napoli. Splendida giornata anche a Palermo con totale assenza di piogge e nubi.