Napoli, Whirlpool: settimana decisiva per scongiurare la chiusura

Sarà una settimana decisiva per il destino dei 420 lavoratori della Whirlpool di Napoli. Nella mattina di lunedì 3 giugno è in programma l'assemblea promossa da Fim, Fiom e Uilm con i vertici nazionali delle tre sigle, mentre martedì pomeriggio, alle ore 15, è previsto l'incontro al Mise con i sindacati e l'azienda. Per l'occasione, ci saranno almeno mille persone, tra operai e loro familiari, a presidiare la sede del ministero. Intanto prosegue il presidio dei lavoratori in fabbrica. In cinquanta ogni notte garantiscono una presenza continua nel sito di via Argine.

L'incontro con i sindacati

In apertura di assemblea c'è stato qualche attimo di tensione con una delle troupe televisive presenti, poi è iniziato il confronto tra i rappresentanti sindacali e i lavoratori. "L'azienda sta provando a venire meno ai patti. Ci avevano annunciato investimenti, che avrebbero portato nuove produzioni. Ora a distanza di sette mesi ci dice che non è vero niente, sfilandosi da Napoli e rinnegando il patto", ha detto Gianluca Ficco, segretario nazionale della Uilm intervenendo all'assemblea dei lavoratori Whirlpool, che presidiano lo stabilimento da venerdì scorso. "Whirlpool - ha aggiunto Ficco - deve rispettare l'accordo sottoscritto. La chiusura sarebbe una tragedia per i lavoratori e un precedente di una gravità immane. Dovremo essere uniti in questa battaglia difficile e pretendere il rispetto dell'accordo". Secondo Giovanni Sgambati, segretario generale Uilm Campania, "se il Governo non è in grado di far recedere una multinazionale è un Governo inutile".

Le parole della Fim Cisl

"Nessuno può mettere una croce rossa su questo stabilimento - ha affermato Alessandra Damiani, segretaria nazionale Fim Cisl - c'è un accordo ancora valido. In questa vicenda è in gioco la dignità di persone che hanno lavorato tutti i giorni con impegno. Dal 2015 Whirlpool vive una storia di riorganizzazione e ristrutturazioni, non possono permettersi di prenderci in giro con storie di riconversione di questo stabilimento. Saremo tutti uniti in questa battaglia, vogliamo lavoro e non ammortizzatori sociali".

La Fiom: “Sarà una lotta durissima”

"Abbiamo davanti a noi una lotta durissima - ha affermato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom - per contrastare una decisione presa con freddezza, da una multinazionale che non risponde a nessuno. Ma dalla disperazione nasce il coraggio e noi siamo pronti ad affrontare questa battaglia. Lo faremo insieme, ogni valutazione, ogni passo faremo il punto con voi e andremo fino in fondo. Questa fabbrica - ha concluso Tibaldi - è un gioiello, ha tradizioni e competenze, perché le lavatrici qui, prima di voi, le facevano i vostri padri e i vostri nonni. Se attaccano lo stabilimento di via Argine, attaccano un presidio di legalità".