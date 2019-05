Sparatoria a Napoli, i medici di Noemi: "Resta in prognosi riservata"

Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita durante la sparatoria avvenuta a Napoli il 4 maggio, "è stata sottoposta ad una nuova tac polmonare con contrasto che ha evidenziato una buona funzionalità del polmone destro mentre permangono le criticità a quello sinistro". Emerge dal bollettino medico diramato dall'ospedale Santobono, dove la bimba è ricoverata, in cui viene spiegato che "è stata praticata una broncosopia al polmone sinistro per disostruire i bronchi da coaguli. Il polmone destro è ben espanso e ha buona funzionalità - proseguono i medici - Continua il monitoraggio di tutti i parametri vitali. Le sue condizioni cliniche continuano ad essere gravi e la prognosi è ancora riservata".

Decine di messaggi di solidarietà

All'esterno dell'ospedale pediatrico, in via Mario Fiore, il cancello continua a riempirsi di messaggi di sostegno e affetto per la bambina. In mattinata è stato affisso anche uno striscione con la frase: "Non mollare siamo tutti con te piccola Noemi, ti stiamo aspettando". Sulla cancellata ci sono decine di lettere e messaggi, molti scritti da bambini, ma anche pupazzetti e giocattoli che sottolineano l'auspicio che la bimba possa guarire e avere di nuovo un'infanzia felice. Legati al cancello verde si moltiplicano i palloncini colorati e le piantine fiorite, accanto al cuore di carta lasciato dai genitori di Annalisa Durante, la ragazzina di 14 anni di Forcella rimasta uccisa nel 2004 in un agguato di camorra. Anche alla ringhiera della stazione della Circumvesuviana di Ercolano-Scavi è stato affisso uno striscione con su scritto ‘Noemi lotta e vinci’. Infine, un cartello con la scritta 'Forza Noemi' è apparso sulla vetrina del ristorante che si trova accanto al bar dove è avvenuta la sparatoria.

Data ultima modifica 08 maggio 2019 ore 16:07