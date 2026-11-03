Nuova Harley Davidson Sprint 440, debutto a EICMA

"H-D Sprint 440 è pensata per un pubblico molto ampio: chi si avvicina per la prima volta alla moto, i clienti più giovani, chi torna a guidare dopo una pausa e chi cerca una moto leggera da utilizzare ogni giorno. Si rivolge inoltre a persone che non hanno mai posseduto una Harley-Davidson. In Italia, come nel resto d’Europa, questo segmento rappresenta un’importante porta d’ingresso nel mondo del motociclismo. H-D Sprint 440 ci permette di far conoscere il marchio ai motociclisti fin dalle prime fasi del loro percorso e di costruire relazioni durature attraverso le nostre concessionarie e la nostra community", spiega Francesco Vanni, Managing Director and Head of Sales EMEA di Harley-Davidson.

Harley-Davidson amplia la propria gamma verso le cilindrate più contenute e lo fa con la nuova Sprint 440, presentata in occasione di Eicma 2026, il Salone delle due ruote in programma a Milano dal 5 all'8 novembre . Sviluppata in collaborazione con l'indiana Hero MotoCorp, la nuova monocilindrica punta a conquistare un pubblico più giovane e chi si avvicina per la prima volta al mondo Harley-Davidson, grazie a dimensioni compatte, una sella particolarmente bassa e una meccanica semplice.

Harley-Davidson Sprint 440, dimensioni e design

Nonostante la cilindrata ridotta, la Sprint 440 mantiene un'impostazione stilistica tipica delle cruiser americane. Il serbatoio sagomato, il faro anteriore circolare, il parafango posteriore corto e la sella fastback richiamano i modelli di maggiore cilindrata. Tre le colorazioni disponibili: Dark Billiard Gray, Vivid Black e Teal Thunder, tutte caratterizzate da grafiche arancioni sul serbatoio. Uno degli elementi principali è l'altezza della sella, pari a 671 millimetri con il pilota a bordo, pensata per facilitare l'appoggio dei piedi a terra. Il peso in ordine di marcia è di 189 kg, mentre la posizione di guida può essere modificata attraverso due selle opzionali dedicate ai motociclisti di statura differente.

Harley-Davidson Sprint 440, motore e consumi

La nuova Sprint 440 monta un monocilindrico da 440 cc raffreddato ad aria e olio, con distribuzione a due valvole e iniezione elettronica. La potenza massima è di 27 cavalli a 6.000 giri, mentre la coppia raggiunge 38 Nm a 4.000 giri. Il motore privilegia la risposta ai bassi regimi, con un cambio a sei rapporti dotato di quinta e sesta marcia lunghe per ridurre il regime di rotazione nei trasferimenti. Presente anche una frizione assistita e antisaltellamento. Il consumo dichiarato è di 3,1 litri per 100 chilometri, mentre il serbatoio ha una capacità di 9 litri. Sul fronte della ciclistica troviamo una forcella rovesciata da 43 millimetri, ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico su sette posizioni e cerchi in lega da 19 pollici davanti e 17 dietro. L'impianto frenante utilizza un disco anteriore da 320 millimetri e uno posteriore da 240 millimetri, con Abs di serie.

Harley-Davidson Sprint 440, tecnologia e dotazioni

La strumentazione combina uno stile tradizionale con un display Tft a colori da 3,5 pollici, alloggiato in un elemento circolare sopra il manubrio. Sono presenti illuminazione completamente a Led e presa Usb-C per la ricarica dei dispositivi elettronici. Tra gli accessori disponibili figurano borse laterali, parabrezza rimovibile, schienalino per il passeggero, selle alternative e protezioni per il motore.