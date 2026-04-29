Genesis, la prova della gamma: GV60, GV70 e GV80

Prima prova al volante dei tre modelli con i quali il marchio premium coreano del gruppo Hyundai ha deciso di arrivare in Europa e soprattutto in Italia. Si tratta di due SUV e una berlina di rappresentanza. GV60 e GV70 saranno disponibili in tre allestimenti mentre GV80 solo con una declinazione con prezzo a partire rispettivamente da 56.400 euro, 69.900 euro e 81.800 euro
Son-nim. Ospitalità alla coreana. Questo l’approccio che Genesis ha scelto per affacciarsi sul mercato europeo e in Italia dove punta su un’esperienza di qualità elevata. E per farlo ha scelto tre modelli elettrici: GV60, GV70 e GV80, due suv e una berlina di rappresentanza per cercare di conquistare anche il nostro Paese.
Dettagli curati
Cura dei dettagli, ricerca del cosiddetto lusso contemporaneo, il tutto attraverso il linguaggio stilistico Athletic Elegance che punta su proporzioni dinamiche, superfici scolpite e linee semplici senza troppi fronzoli. Sapiente la scelta dei materiali, con finiture pregiate e combinazioni cromatiche appositamente studiate. La tecnologia ha sempre un ruolo centrale, pensata per rendere coinvolgente il tempo passato a bordo con un focus sul piacere di guida e sul comfort.
Approfondimento
Genesis arriva in Italia, tre modelli e primi concessionari
Caratteristiche di Genesis GV60
La GV60 nasce sulla piattaforma E-GMP del gruppo Hyundai, ha una batteria da 84 kWh, con trazione posteriore o integrale e potenze da 229, 318 e 490 CV. L’autonomia arriva fino a 561 km, con ricarica ultra rapida grazie all’architettura da 800 V, che consente di passare dal 10 all’80% in 18 minuti. A bordo c’è la Crystal Sphere, elemento d’impatto estetico che si capovolge per dare spazio al selettore delle modalità di guida. Presente anche un sistema con riconoscimento dell’impronta digitale per sblocco auto e impostazioni personali. A centro plancia invece spicca il widescreen da 27’’. Tre gli allestimenti: Pure, Premium e Luxury, con prezzo di partenza da 56.400 euro.
Approfondimento
Genesis sbarca in Italia con tre modelli elettrici
Tutto su GV70
La Electrified GV70, è un D-SUV da 4,71 metri sempre con batteria da 84 kWh e potenze fino a 490 CV. L’autonomia arriva fino a 671 km nel ciclo urbano, con ricarica fino a 350 kW per passare dal 10 all’80% in 19 minuti. Su Genesis GV70 troviamo anche Drift Mode per una gestione dinamica più sportiva e Boost Mode mentre per massimizzare l’autonomia c’è il sistema i-Pedal con frenata rigenerativa intelligente. Anche in questo caso gli allestimenti sono Pure. Premium e Luxury, con prezzo a partire da 69.900 euro.
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Tutto su GV70
La Electrified GV70, è un D-SUV da 4,71 metri sempre con batteria da 84 kWh e potenze fino a 490 CV. L’autonomia arriva fino a 671 km nel ciclo urbano, con ricarica fino a 350 kW per passare dal 10 all’80% in 19 minuti. Su Genesis GV70 troviamo anche Drift Mode per una gestione dinamica più sportiva e Boost Mod mentre per massimizzare l’autonomia c’è il sistema i-Pedal con frenata rigenerativa intelligente. Anche in questo caso gli allestimenti sono Pure. Premium e Luxury, con prezzo a partire da 69.900 euro.
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Come vanno i modelli Genesis
La percezione di qualità a bordo è elevatissima su entrambi i modelli con una buona insonorizzazione e un ottimo comfort di guida grazie anche ad un comparto sospensivo ben tarato. Lo sterzo è diretto quanto basta, specialmente sulla GV60, con un buono spunto e una buona tenuta per entrambi i SUV anche per le curve affrontate a velocità più elevata.
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Gli obiettivi di Genesis
In 10 anni il marchio Genesis ha posto le basi e ora punta a crescere proprio in Europa e soprattutto in Italia. Per farlo punta su una mobilità di lusso, pronta a innovare e attenta a ogni dettaglio. Dopo l’apertura dello show-room di Padova, l’obiettivo è avviare le attività anche a Roma entro giugno rafforzando la fase di sviluppo per il nostro Paese.
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