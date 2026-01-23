Il marchio premium entra ufficialmente nel mercato italiano, come parte del progetto di espansione in Europa del brand. Aperti due show-room a Padova e a Roma, con altri due concessionari che verranno aperti nel corso dell’anno. La casa automobilistica coreana arriverà con due Suv e una berlina, tutti e tre con powertrain 100% elettrica
L’Italia accoglie Genesis. Il marchio premium coreano, parte del Gruppo Hyundai entra ufficialmente sul mercato italiano, come parte di una strategia di espansione che prevede una presenza sempre maggiore in Europa. Il brand lancerà tre modelli elettrici, due Suv e una berlina, con una rete di vendita che parte dai primi due concessionari a Padova e Roma, che apriranno in primavera, quando inizieranno anche le vendite e l’apertura dei listini. A questi si aggiungeranno anche altri due show-room nel corso del 2026.
Genesis e l'espansione globale
Il marchio Genesis è nato nel 2015 in Corea e in dieci anni è riuscito a raggiungere posizioni di vertice sul mercato tra i brand premium. Sono state vendute 1.5 milioni di unità a livello globale, con l’azienda che ora punta a consolidare le proprie immatricolazioni, con l’obiettivo di toccare le 350.000 vetture vendute all’anno entro il 2030. Dopo l’arrivo nel Vecchio Continente nel 2021, con lo sbarco in Germania, Svizzera e Regno Unito e poi in questo 2026 in Francia, Spagna Paesi Bassi e appunto Italia, dove entro il 2028 si punta a coprire tutto il territorio nazionale grazie alla rete di vendita e post-vendita.
L'arrivo in Italia
“L’arrivo di Genesis in Italia è una grande opportunità per far conoscere ai clienti del nostro Paese un nuovo concetto di esperienza premium - dichiara Francesco Calcara, Presidente & CEO Genesis Italia - Dal punto di vista del prodotto, sicuramente, con una gamma modelli che rappresenta la quintessenza della qualità coreana, ma anche dal servizio, dalle attenzioni che vogliamo dedicare al cliente in tutta la durata del possesso”.
Tre dunque saranno i modelli per lo sbarco in Italia. Si parte dalla Genesis GV60, C-SUV compatto lungo poco più di 4,50 metri, dal sportivo e con uno stile distintivo, la GV70– D-SUV spazioso con una lunghezza che supera di poco 4,70 metri, un modello pensato per chi cerca precisione di guida, tecnologia, confort e spazio a bordo. Infine Electrified G80, berlina di rappresentanza, punto riferimento di Genesis in Europa.