Il marchio premium entra ufficialmente nel mercato italiano, come parte del progetto di espansione in Europa del brand. Aperti due show-room a Padova e a Roma, con altri due concessionari che verranno aperti nel corso dell’anno. La casa automobilistica coreana arriverà con due Suv e una berlina, tutti e tre con powertrain 100% elettrica

L’Italia accoglie Genesis. Il marchio premium coreano, parte del Gruppo Hyundai entra ufficialmente sul mercato italiano, come parte di una strategia di espansione che prevede una presenza sempre maggiore in Europa. Il brand lancerà tre modelli elettrici, due Suv e una berlina, con una rete di vendita che parte dai primi due concessionari a Padova e Roma, che apriranno in primavera, quando inizieranno anche le vendite e l’apertura dei listini. A questi si aggiungeranno anche altri due show-room nel corso del 2026.

Genesis e l'espansione globale

Il marchio Genesis è nato nel 2015 in Corea e in dieci anni è riuscito a raggiungere posizioni di vertice sul mercato tra i brand premium. Sono state vendute 1.5 milioni di unità a livello globale, con l’azienda che ora punta a consolidare le proprie immatricolazioni, con l’obiettivo di toccare le 350.000 vetture vendute all’anno entro il 2030. Dopo l’arrivo nel Vecchio Continente nel 2021, con lo sbarco in Germania, Svizzera e Regno Unito e poi in questo 2026 in Francia, Spagna Paesi Bassi e appunto Italia, dove entro il 2028 si punta a coprire tutto il territorio nazionale grazie alla rete di vendita e post-vendita.