Il test drive della nuova versione del modello a ruote alte del marchio cinese, rinnovato non soltanto dal punto di vista stilistico ma protagonista anche di un aggiornamento per quel che riguarda piattaforma e powertrain, con autonomia e ricarica migliorate. Prezzo a partire da 43.800 euro ma in occasione del lancio, listino in promozione da 37.600 euro

EVO come evoluzione. Per autonomia, ricarica, prestazioni ma non solo. La nuova BYD Atto 3 fa proprio questo, cambia pelle con una versione che si rinnova sotto diversi aspetti acquistando questo suffisso EVO che ne enfatizza gli aggiornamenti tecnici e tecnologici.

Dimensioni e dettagli di design di BYD Atto 3 EVO Le prime novità però, seppur minime, sono stilistiche e riguardano i paraurti anteriori e posteriori, i nuovi cerchi in lega da 18’’ e una maggiore pulizia per quel che riguarda le fiancate, con minigonne più sottili. In coda invece spicca uno spoiler più sportivo. Invariate le dimensioni ma grazie all’evoluzione della e-platform 3.0 c’è una migliore razionalità degli spazi e aumenta la capacità di carico, ora a 490 litri, che diventa 1.360 litri abbattendo le sedute posteriori. A questo si aggiunge anche il nuovo frunk anteriore da 101 litri per riporre ad esempio i cavi di ricarica. Approfondimento BYD, sospesa la campagna pubblicitaria contro il PureTech Stellantis

Comfort e interni In abitacolo troviamo una nuova posizione per il selettore delle modalità di marcia, non più nel tunnel centrale ma al piantone dello sterzo. Dietro al volante c’è poi li nuovo quadro strumenti da 8,8’’ con le dotazioni che ora includono tra le altre cose anche head-up display e sedili riscaldati al posteriore. Al centro della plancia c’è invece lo schermo touch da 15,6’’ che integra i servizi Google. Approfondimento Auto elettriche, Byd supera Tesla nelle vendite globali del 2025

BYD Atto 3 EVO, autonomia e batterie I miglioramenti della e-platform 3.0 riguardano anche la powertrain: un solo taglio batteria disponibile, da 74,8 kWh con architettura a 800 V e ricarica rapida fino a 220 kW per passare dal 10 all’80% in soli 25 minuti. Due le versioni disponibili, Design con motore e trazione posteriore da 313 CV, 230 kW e autonomia fino a 510 km oppure la Excellence, con doppio motore e trazione integrale per una potenza complessiva di 449 CV, 330 kW. In questo caso il range di percorrenza è di 470 km. Nuovo anche lo schema sospensivo posteriore, con sistema a cinque bracci che migliora ulteriormente la dinamica di guida. Disponibile poi anche il Vehicle-to-Load per ricaricare dispositivi esterni fino a 3 kW.

La prova su strada La nuova BYD Atto 3 EVO monta sembra Blade Battery con chimica LFP, ingrate con struttura cell-to-body. Nuova è anche la posizione della presa di ricarica, che ora è al posteriore e non più sul passaruota anteriore. Nel complesso il lavoro sulle sospensioni ha migliorato la dinamica di guida e anche l'assorbimento delle asperità del manto stradale. Buona anche l'insonorizzazione dell'abitacolo, così come l'ergonomia delle sedute. Approfondimento Buffett esce da Byd, perché Berkshire Hathaway ha venduto le azioni