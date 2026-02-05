BYD, sospesa la campagna pubblicitaria contro il PureTech Stellantis

E’ tempo di scrivere la parola fine su “Operazione Purefication”. La campagna pubblicitaria promossa dal colosso cinese BYD va fatta cessare secondo quanto stabilito dal Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). L’ente ha infatti sottolineato come la pubblicità diffusa attraverso diversi mezzi di comunicazione dalla casa automobilistica asiatica vada contro gli articoli 2 (riguardante la comunicazione commerciale ingannevole), 14 (denigrazione) e 15 (comparazione).

Le motivazioni dell'IAP

Per questo l’IAP ne ha disposto la cessazione immediata. Perché, in accordo con gli articoli richiamati, il messaggio della pubblicità di BYD è considerato non corretto per quel che concerne la comparazione oltre ad essere considerato lesivo per l’immagine di Stellantis e fuorviante per i consumatori. In particolare la campagna pubblicitaria del marchio cinese faceva leva sui problemi dei motori PureTech di alcuni veicoli Stellantis e in particolare a quelli legati alla cinghia a bagno d’olio. Nella pubblicità si invitavano gli automobilisti alla permuta con la possibilità di ottenere bonus fino a 10.000 euro per l’acquisto di uno dei modelli di BYD.