Smart #5, la più grande di sempre: il test drive

Abbiamo provato la versione Brabus, la supersportiva da 640 cavalli e oltre 500 km di autonomia dichiarata. Grande spazio e comfort all'interno, con tante soluzioni utili e "stilose". Ecco come è andata
Avreste mai pensato di salire a bordo di un'auto lunga quasi 5 metri e poter dire di guidare una Smart? Io no, ma l'ho fatto. Smart #5 è il suv full electric più grande di sempre della casa tedesca. Abbiamo provato la versione Brabus, la top di gamma, che ha dalla sua sportività nelle prestazioni e nel look.
Le caratteristiche
Smart #5 è lunga 4 metri e 70 per l'esattezza, un passo di 2 metri e 90 e una forma a due volumi, ben definiti ma "ammorbiditi" agli angoli. In questa versione ha 475 kW di potenza (646 cv) e la trazione integrale. La batteria da 100 kWh promette un'autonomia in WLTP di 540 km (nel nostro test è risultata piuttosto fedele alle attese), che, grazie a un'architettura a 800 volt, si ricarica in corrente continua anche con picchi fino a 400 kW. La Smart #5 è disponibile anche a trazione posteriore, da 340 o 363 cavalli, o integrale, come la Brabus, ma anche con potenza lievemente inferiore (587 cv).
La prova
Abbiamo guidato Smart #5 prevalentemente in città, ma anche su alcuni tratti extraurbani. Nel traffico si sente sicuramente la sua imponenza e il suo peso, specie in frenata, ma l'enorme comfort sia della guida che degli spazi interni lo fa quasi passare inosservato. Uscendo dalla città abbiamo apprezzato anche le prestazioni più sportive, e lo scatto elettrico in partenza (sempre utile in città) ci ha positivamente sorpreso anche sugli allunghi (fa 0-100 in 3,8 secondi e una velocità massima di 210 km/h). Più che buona anche la tenuta in curva.
Dentro e fuori
Gli interni sono il fiore all'occhiello, con uno spazio davvero importante e ben rifinito per tutti, dal guidatore ai passeggeri. Quello davanti ha a disposizione un secondo display da 13" (come quello centrale) dove poter ascoltare musica o vedere film grazie alle varie applicazioni installate. Dietro il divano posteriore è comodo, anche con i seggiolini per i bambini la comodità non diminuisce. Tutto viene reso ancor più spazioso e luminoso dal tetto panoramico. Nel poggiatesta le B rosse cucite, B che vengono proiettate anche sulla strada quando apriamo le portiere. Molto stilose le cinture di sicurezza rosse, che richiamano anche i dettagli esterni. I rivestimenti sono in pelle e Alcantara e la pedaliera metallica. Il bagagliaio è davvero capiente, se abbassiamo i sedili posteriori abbiamo un vano in cui trasportare oggetti anche ingombranti.
Fuori spiccano i profili rossi sul paraurti, nelle fiancate in basso, nelle barre sul tetto. I cerchi sono in lega in alluminio da 21".
La ricarica
La batteria da 100 kW è a 800 volt e nei fast charger può accettare fino a 400 kW. Grazie a questi picchi di ricarica il "pieno" (o meglio il 10-80%) può essere fatto in meno di 18 minuti. Dell'autonomia abbiamo detto, 540 km.
I numeri della Brabus
Smart #5 - Full electric 540 km autonomia WLTP
Batteria da 100 kW che si ricarica a 22kW in AC – 10-80% in 5 ore e mezza, in DC piattaforma di ricarica a 800V con picchi a 400 kW – 10-80% in 18 min
Doppio display da 13”, cerchi in lega da 21”
Trazione integrale, 475 kW di potenza (646 cv), 710 Nm coppia
Vel. max.: 210 km/h
Accelerazione: 0-100: 3,8 sec.
Dimensioni: Lunga 4,70, larga 1,92, alta 1,71 passo 2,90
Bagagliaio: 630-1530 l + 47 l anteriore
Prezzo: 63.295 €
