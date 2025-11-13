Smart #5, la più grande di sempre: il test drive

Abbiamo provato la versione Brabus, la supersportiva da 640 cavalli e oltre 500 km di autonomia dichiarata. Grande spazio e comfort all'interno, con tante soluzioni utili e "stilose". Ecco come è andata

Avreste mai pensato di salire a bordo di un'auto lunga quasi 5 metri e poter dire di guidare una Smart? Io no, ma l'ho fatto. Smart #5 è il suv full electric più grande di sempre della casa tedesca. Abbiamo provato la versione Brabus, la top di gamma, che ha dalla sua sportività nelle prestazioni e nel look.

Le caratteristiche

Smart #5 è lunga 4 metri e 70 per l'esattezza, un passo di 2 metri e 90 e una forma a due volumi, ben definiti ma "ammorbiditi" agli angoli. In questa versione ha 475 kW di potenza (646 cv) e la trazione integrale. La batteria da 100 kWh promette un'autonomia in WLTP di 540 km (nel nostro test è risultata piuttosto fedele alle attese), che, grazie a un'architettura a 800 volt, si ricarica in corrente continua anche con picchi fino a 400 kW. La Smart #5 è disponibile anche a trazione posteriore, da 340 o 363 cavalli, o integrale, come la Brabus, ma anche con potenza lievemente inferiore (587 cv).