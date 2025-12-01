Geely Italia, inaugurato il nuovo show-room di Roma

Il marchio cinese sbarca nella Capitale con la propria visione di Rinascimento Tecnologico, aprendo ufficialmente le porte del concessionario di via della Magliana 297

Continua il percorso di affermazione in Italia di Geely. Il colosso cinese è sbarcato in prima persona nel nostro Paese con l’avvio della vendita di alcuni modelli che saranno distribuiti sul mercato locale da Jameel Motors e dopo la passerella milanese è toccato a Roma ospitare la casa automobilistica asiatica che ha colto l’occasione per inaugurare il nuovo show-room di via della Magliana 297. Qui Geely Italia ha mostrato la propria visione di Rinascimento Tecnologico, con il primo punto vendita che è stato pensato per rappresentare un punto di riferimento per l’intera rete commerciale in via di sviluppo.

Il nuovo concessionario del brand nella Capitale occupa una superficie di oltre 2.500 metri quadrati, 900 dei quali dedicati ad area espositiva e di vendita mentre 600 metri quadrati sono stati pensati per ospitare i servizi di assistenza. L’evento di inaugurazione è stata l’occasione per mostrare i principali modelli attualmente in gamma, il SUV elettrico EX5 da quasi 500 km con una sola ricarica e lo Sport Utility Starray EM-i Super Hybrid, vettura plug-in hybrid che offre un range di percorrenza combinato di quasi 1.000 km.

A fare gli onori di casa è stato Marco Santucci, Managing Director di Geely Italia, che insieme a Fady Jameel, Vice Chairman of ALJ International e di Jason Hann, Sales Director of Geely Auto Europe. “Vogliamo offrire ai clienti non solo automobili innovative, ma un’esperienza completa, che unisca design, sostenibilità e qualità del servizio - ha spiegato Santucci - L’interesse crescente verso il brand ci conferma che siamo sulla strada giusta e questo nuovo spazio sarà un punto di riferimento per chi desidera vivere da vicino il mondo Geely Auto”. Approfondimento Geely EX5, il colosso cinese sbarca in Italia