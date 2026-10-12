Smart #2, svelata al Salone di Parigi l’erede della Fortwo. FOTO

Il ritorno della due posti Smart. Il marchio che ha aperto il segmento delle cittadine super compatte ritorna sul mercato con Smart #2 che raccoglie l’eredità della Fortwo mostrandosi in anteprima al Salone dell’Auto di Parigi. Lunga 2,75 metri ha un bagagliaio da 305 a 527 litri e plancia digitale. Sarà solo elettrica, con powertrain da 60 kW e batteria LFP da 35,8 kWh per un’autonomia da 290 km. Smart #2 sarà disponibile in quattro allestimenti. In vendita dal 2027, prezzo 19.990 euro