Smart #2, svelata al Salone di Parigi l’erede della Fortwo. FOTO

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Smart #2 svelata a Parigi: autonomia, versioni e prezzi a partire da 19.900€. FOTO

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Il ritorno della due posti Smart. Il marchio che ha aperto il segmento delle cittadine super compatte ritorna sul mercato con Smart #2 che raccoglie l’eredità della Fortwo mostrandosi in anteprima al Salone dell’Auto di Parigi. Lunga 2,75 metri ha un bagagliaio da 305 a 527 litri e plancia digitale. Sarà solo elettrica, con powertrain da 60 kW e batteria LFP da 35,8 kWh per un’autonomia da 290 km. Smart #2 sarà disponibile in quattro allestimenti. In vendita dal 2027, prezzo 19.990 euro

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