L’ultimo aumento risale al primo novembre 2021, quando la tariffa base riconosciuta ai centri di revisione privati è passata da 45 a 54,95 euro, con un incremento del 22,1%. A questa cifra si aggiungono 12,09 euro di Iva, 10,20 euro di diritti della Motorizzazione civile e le commissioni di pagamento, per una spesa complessiva di circa 79 euro. In Italia operano oltre 9mila officine autorizzate, che ogni anno effettuano controlli su più di 16 milioni di veicoli. Le associazioni di categoria chiedono da tempo un adeguamento delle tariffe a fronte dell’aumento dei costi di gestione, a partire da quelli energetici.

La revisione auto potrebbe costare di più a partire dal 2027, dopo cinque anni senza aumenti delle tariffe applicate dalle officine autorizzate. Durante l’esame del decreto Carburanti alla Camera, lo scorso 5 novembre, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dalla deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, impegnandosi a completare l’iter del decreto interministeriale necessario per aggiornare le tariffe. La proposta iniziale prevedeva un incremento del 15%, percentuale successivamente eliminata dal testo, mentre resta da definire l’entità dell’aumento e la data di entrata in vigore.

Revisione auto, quanto potrebbe costare nel 2027

Già nel 2025, durante l’esame del decreto Milleproroghe, era stato proposto un aumento di 9,18 euro della tariffa base per recuperare l’inflazione degli anni precedenti. Con l’applicazione di tale incremento, il corrispettivo riconosciuto alle officine salirebbe a 64,13 euro, portando la spesa per gli automobilisti a circa 90 euro. Lo scorso 30 aprile il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al ministero dell’Economia e delle Finanze lo schema del decreto per l’adeguamento delle tariffe. Tra le novità contenute nell’ordine del giorno di novembre figura anche la richiesta di valutare l’introduzione di un aggiornamento automatico ogni tre anni, sulla base dell’incremento dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat.

Revisione annuale per le auto con più di dieci anni

Parallelamente alla discussione italiana sulle tariffe, prosegue in sede europea l’iter di riforma delle norme sui controlli periodici dei veicoli. Nell’aprile del 2025 la Commissione europea aveva proposto l’introduzione della revisione annuale per auto e furgoni con più di dieci anni, oltre a nuovi controlli sulle emissioni inquinanti e sui sistemi elettronici di sicurezza. Sia il Consiglio dell’Unione europea sia il Parlamento europeo si sono espressi a favore del mantenimento della cadenza biennale anche per i veicoli più anziani.

Quali auto devono fare la revisione nel 2027

In Italia resta l’obbligo di effettuare la prima revisione dopo quattro anni dall’immatricolazione e le successive ogni due anni. Nel 2027 dovranno quindi essere sottoposte al controllo le auto immatricolate nel 2023 e quelle revisionate l’ultima volta nel 2025, entro la fine del mese corrispondente a quello dell’immatricolazione o della precedente revisione. La scadenza può essere verificata gratuitamente attraverso il Portale dell’Automobilista, inserendo la targa del veicolo.