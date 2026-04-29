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Mazda CX 60, prezzo e allestimenti del nuovo SUV: tutte le novità

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La Mazda CX-60 si aggiorna con il model year 2026 senza modificare l’impostazione tecnica di base. Resta il suv al vertice della gamma, posizionato sopra la CX-5, con motori elettrificati, diesel sei cilindri compatibili con HVO 100, cambio automatico a otto rapporti e trazione posteriore o integrale secondo le versioni

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