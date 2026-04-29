Mazda CX 60, prezzo e allestimenti del nuovo SUV: tutte le novità

La Mazda CX-60 si aggiorna con il model year 2026 senza modificare l’impostazione tecnica di base. Resta il suv al vertice della gamma, posizionato sopra la CX-5, con motori elettrificati, diesel sei cilindri compatibili con HVO 100, cambio automatico a otto rapporti e trazione posteriore o integrale secondo le versioni
- La CX-60 conserva il formato da suv medio-grande. Le dimensioni sono 4,74 metri in lunghezza, 1,89 metri in larghezza e 1,68 metri in altezza. Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 477 e 570 litri, con estensione fino a 1.726 litri abbattendo gli schienali posteriori.
- Il model year 2026 interviene soprattutto su frontale e firma luminosa. La calandra è stata ridisegnata ed è più grande, con l’ala Mazda valorizzata da un elemento luminoso. I fari anteriori sono disposti verticalmente, mentre le luci diurne adottano una grafica a L
- La posizione di guida è stata sviluppata con sedili più comodi, comandi ordinati e supporto migliorato per braccia e schiena. Sul piano tecnologico la CX-60 riconosce il conducente e regola automaticamente sedile, specchi e impostazioni personali. La strumentazione è digitale, affiancata da due schermi da 12,3 pollici, uno centrale e uno head-up display. Il sistema infotainment è più rapido, compatibile con smartphone senza cavi e integra i comandi vocali Alexa.
- La gamma motori comprende versioni mild hybrid a 48 volt, ibride plug-in, benzina e diesel sei cilindri. Tutte le versioni sono abbinate al cambio automatico a otto rapporti. La trazione può essere posteriore o integrale. La e-Skyactiv PHEV 2.5 sviluppa 327 cv e 500 Nm. La gamma diesel è costruita sul sei cilindri in linea 3.3 e-Skyactiv D. La versione da 200 cv eroga 450 Nm, mentre quella più potente sviluppa 254 CV, ridotti a 249 cv per il mercato italiano, con 550 Nm. Entrambe sono compatibili con HVO 100.
- La gamma parte dall’allestimento Prime-line, con un prezzo di 55.150 euro per la diesel mild hybrid da 200 CV e di 57.150 euro per la plug-in. La Exclusive-line parte da 58.050 euro con motore diesel e da 60.050 euro con powertrain plug-in.La Homura introduce una caratterizzazione più sportiva, con dettagli neri, con prezzi da 63.950 euro per la diesel e da 65.950 euro per la plug-in. La Takumi parte da 67.450 euro. Le versioni Plus arrivano a 71.350 euro per la diesel AWD e a 72.850 euro per le configurazioni più complete.