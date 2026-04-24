Porsche Cayenne Coupé Electric debutta al Salone dell'Auto di Pechino

La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Pechino. Va ad ampliare la gamma della nuova versione elettrica del suv di Zuffenhausen. Sarà disponibile in tre motorizzazioni, con potenze fino a 850 kW (1.156 CV) con l'Overboost e autonomia fino a 669 km. Il prezzo del modello parte da 113.008 euro
- La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric si ispira alle linee iconiche della 911 e dalla sua inconfondibile flyline. I modelli coupé si distinguono già dal montante A in poi, oltre che per il parabrezza progettato appositamente
- Lo spoiler posteriore adattivo si inserisce armoniosamente nella carrozzeria, mentre l'integrazione a filo del lunotto posteriore, con un numero ridotto di punti di giunzione, garantisce linee pulite e un look moderno
- La linea coupé, con il suo tetto inclinato, contribuisce a ridurre la resistenza aerodinamica. Il coefficiente aerodinamico (Cx) del nuovo modello è pari a 0,23 e contribuisce ad aumentare l'autonomia sul ciclo misto (WLTP) della Cayenne Coupé Electric fino a 18 chilometri rispetto al modello SUV.
- Con una lunghezza di 4.985 mm e una larghezza di 1.980 mm (specchietti esclusi), la Cayenne Coupé completamente elettrica mantiene le stesse dimensioni del modello SUV, salvo per l'altezza massima, inferiore di 24 mm e pari a 1.650 mm
- La coupé garantisce un elevato livello di praticità, offrendo un volume di carico compreso tra 534 e 1.347 litri e un vano bagagli anteriore con una capacità aggiuntiva di 90 litri.
- La Cayenne Coupé Electric riprende gli intrrni del SUV, offrendo così un ambiente digitale e orientato al guidatore. Questo è caratterizzato da un'ampia superficie di visualizzazione che include un quadro strumenti completamente digitale, il Flow Display centrale, nonché un display per il passeggero e, in opzione, un headup display AR.
- Grazie alla tecnologia a 800 volt, la Cayenne Coupé Electric può ricaricarsi fino a 390 kW in DC. Tre versioni in gamma, da 300 kW (408 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control che raggiunge i 325 kW (442 CV), Cayenne S Coupé Electric da 400 kW (544 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 490 kW (666 CV), e infine la Turbo Coupé Electric da 630 kW (857 CV), con potenza di overboost grazie al Launch Control fino a 850 kW (1.156 CV). Prezzo da 113.008 euro.