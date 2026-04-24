Porsche Cayenne Coupé Electric debutta al Salone dell'Auto di Pechino

La nuova Porsche Cayenne Coupé Electric è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell'Auto di Pechino. Va ad ampliare la gamma della nuova versione elettrica del suv di Zuffenhausen. Sarà disponibile in tre motorizzazioni, con potenze fino a 850 kW (1.156 CV) con l'Overboost e autonomia fino a 669 km. Il prezzo del modello parte da 113.008 euro