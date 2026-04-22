Smart Concept #2 elettrica, l'erede della Fortwo debutta a Pechino

Smart torna alle origini con la concept #2. Dopo aver detto addio alla piccola Fortwo e aver lanciato una gamma completamente elettrica con i modelli #1, #3 e #5 già in commercio, il marchio nato dalla collaborazione tra Geely e Mercedes ha presentato Global Brand Event 2026 di Pechino il prototipo che anticipa la futura #2. Versione definitiva sarà svelata il prossimo ottobre, in occasione del Salone di Parigi 2026.

La Smart #2 sarà realizzata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (Eca) con uno stile che riporta la mente alla Fortwo. Guidata dalla filosofia stilistica del brand “Love, Pure, Unexpected”, la Concept #2 è stata sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team. Per ora nessun dettaglio sul powertrain, se non un’autonomia fino a circa 300 chilometri e una ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti. Disponibile anche la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) in grado di trasformare la Smart #2 in powerbank su ruote. Come da tradizione la praticità nel traffico sarà l’elemento chiave della piccola di casa Smart, a partire dal raggio di sterzata di soli 6,95 metri.

Smart #2 elettrica

Caratterizzata da uno stile che ricorda la tanto rimpianta Fortwo, la Smart #2 sarà realizzata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA). Guidata dalla filosofia stilistica del brand “Love, Pure, Unexpected”, la Concept #2 è stata sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team. Smart prevede un’autonomia fino a circa 300 chilometri e una ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti e sarà disponibile la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L). Wolfgang Ufer, Ceo smart Europe, ha dichiarato: “Per me è un momento molto speciale presentare la smart Concept #2 come prima visione concreta della reinvenzione della nostra iconica due posti. Il Global Brand Event rappresenta un importante punto di partenza per questo nuovo capitolo di smart, che raggiungerà un momento chiave in Europa il prossimo autunno. La Concept #2 unisce creatività e passione del nostro team di design Mercedes-Benz e offre una chiara visione delle caratteristiche future della smart #2. È un’auto progettata intorno al modo in cui i clienti europei vivono e si muovono: con semplicità, agilità ed efficienza.” Kai Sieber, Head of Design smart presso Mercedes-Benz, ha aggiunto: “Crediamo che una city car debba essere più di una semplice soluzione: deve suscitare emozioni. Portando avanti l’eredità del design iconico della fortwo, la Concept #2 traduce la nostra forte personalità in una nuova era in cui ‘Function becomes Fashion’. Non si tratta solo di praticità intelligente, ma di una vera estensione dell’identità personale.”