Pick up più economici: i 5 modelli con il prezzo più basso in Italia. La classifica
Tanto spazio, abitacolo fino a cinque posti e capacità di carico a prova di trasloco. I pick up possono essere una valida alternativa ai maxi suv
- Pick-up a doppia cabina lungo 5,31 metri, largo 1,88 e alto 1,83, nasce su base cinese con impostazione classica da lavoro. Sotto il cofano un 2.0 turbodiesel common rail da 136 CV, abbinato a cambio manuale e trazione posteriore o integrale inseribile. Dotazione completa per la fascia: clima automatico, retrocamera e cruise control. Cassone da circa 830 kg di portata. È il modello più economico sul mercato italiano. Prezzi da 29.900 euro
- Doppia cabina da 5,34 metri di lunghezza e 1,94 di larghezza, punta su dimensioni generose e dotazione ricca. Motore 2.0 turbodiesel da 162 CV, con cambio manuale o automatico a 8 rapporti e trazione integrale inseribile. Buona capacità di carico (fino a 900 kg) e vocazione mista lavoro-tempo libero. Di serie interni in pelle, telecamere a 360° e infotainment evoluto. Prezzo da da 32.500 euro
- Gemello tecnico dell’Evo, misura circa 5,32 metri di lunghezza, 1,83 di larghezza e 1,82 di altezza. Adotta un 2.0 turbodiesel da 136 CV con trazione integrale e cambio manuale. Più curato negli interni rispetto al Cross 4, offre dotazioni superiori come fari LED e finiture migliorate. Portata attorno a 830 kg. Si posiziona come alternativa più rifinita nella fascia entry level. Prezzo da 32.900 euro.
- Versione pick-up del Rexton, con carrozzeria allungata fino a 5,40 metri e passo maggiorato. Struttura a longheroni e motore 2.2 turbodiesel da circa 180 CV, con trazione integrale e ridotte. Pensato per uso professionale gravoso, offre portata oltre 1.000 kg e dotazioni essenziali ma robuste (differenziale autobloccante, telaio heavy duty). Più orientato al lavoro rispetto ai rivali cinesi. Prezzo da 36.690 euro
- Tra i riferimenti del segmento, lungo oltre 5,26 metri, abbina telaio a longheroni e motore 1.9 turbodiesel da circa 164 CV. Disponibile con cambio manuale o automatico e trazione integrale, punta su affidabilità e capacità off-road. Dotazione completa già dall’ingresso gamma: ADAS avanzati, infotainment e sistemi di assistenza alla guida. Prezzo più alto, ma contenuti tecnici superiori. Prezzo da 40.137 euro.