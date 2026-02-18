Citycar, le 5 migliori auto piccole del 2026 per muoversi in città

Sono gli automezzi perfetti per muoversi in citta. Dimensioni ridotte, cinque porte, spazio a bordo pensato per la vita di tutti i giorni e motorizzazioni dai bassi consumi
- Caratterizzata da una lunghezza di soli 3,70 metri, la Dacia Spring abbina la motorizzazione completamente elettrica ad un abitacolo omologato per quattro persone con una capacità di carico a partire da 308 litri ed espandibile fino a 1004. Due le versioni, entrambe con 226 chilometri di autonomia, da 71 cavalli o 102 cv.
- La Fiat 500 ibrida nasce sulla piattaforma modificata della versione elettrica. Lunga 3,63, offre un abitacolo per quattro persone e una capacità di carico da 183 a 440 litri. La motorizzazione è unica: il 1.0 tre cilindri ibrido da 65 cavalli di potenza
- La Fiat Panda, diventata Pandina con l'arrivo della Grande Panda, è la citycar per eccellenza. Lunga 3,67 metri, accoglie fino a 5 persone a bordo con un baule da 225 litri ed espandibile fino a 870 litri. Sotto al cofano si trova il motore 3 cilindri 1.0 ibrido da 65 cavalli di potenza.
- Lunga 3,62 metri, è omologata per quattro persone e dichiara una capacità di carico da 210 a 880 litri. Accreditata di un’autonomia di 265 chilometri, monta una batteria da 37,3 kWh e un motore da 95 cavalli
- La citycar di casa Kia in soli 3,61 metri offre un abitacolo per cinque persone e un vano di carico da 255 litri ed espandibile fino a 1010. Due le motorizzazioni disponibili: 1.0 turbo benzina da 68 cavalli o da 64 cv con alimentazione a Gpl, entrambe disponibili con cambio manuale o automatico