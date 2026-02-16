L’ibrido ricaricabile aumenta le sue quote in Italia. Il mese di gennaio ha infatti evidenziato come le plug-in hybrid siano in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento della quota mercato ora all’8,7% rispetto al 3,7% del gennaio 2025. In particolare poi le immatricolazioni sono cresciute fino a 12.502 unità mensili contro le 4.961 vetture vendute nel primo mese dell’anno scorso. Ecco quali sono le 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia al momento