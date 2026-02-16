L’ibrido ricaricabile aumenta le sue quote in Italia. Il mese di gennaio ha infatti evidenziato come le plug-in hybrid siano in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento della quota mercato ora all’8,7% rispetto al 3,7% del gennaio 2025. In particolare poi le immatricolazioni sono cresciute fino a 12.502 unità mensili contro le 4.961 vetture vendute nel primo mese dell’anno scorso. Ecco quali sono le 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia al momento
- Il Suv del marchio cinese ha chiuso il mese di gennaio in cima alla classifica delle immatricolazioni per quel che riguarda le PHEV, con 1.804 unità vendute contro le 503 vetture del gennaio 2025.
- Uno dei best seller del marchio giapponese che si conferma tale anche nella sua veste di ibrido alla spina. Per Toyota CH-R il secondo posto della classifica delle ibride plug-in più vendute, con 1.006 unità
- Il Suv familiare del brand coreano migliora sensibilmente quanto fatto registrare nello stesso periodo dello scorso anno, anche in virtù di una nuova generazione entrata a regime pieno nel corso dell’anno passato. Gennaio 2026 si chiude con 697 immatricolazioni
- Il modello della casa automobilistica di Monaco di Baviera è il quarto modello più venduto tra le PHEV, con 659 unità.
- New entry sul mercato, il Suv cinese con powertrain ibrida alla spina ha subito riscosso un buon successo, con 562 immatricolazioni
- Anche in questo caso si tratta di una vettura ch è al suo debutto sul mercato, con 545 vetture vendute nel mese di gennaio 2026
- Uno dei modelli di maggiori successo di VW, Tiguan ha successo anche nella sua versione plug-in hybrid e in particolare chiude il mese appena trascorso con 500 vetture immatricolate contro le 210 dello stesso periodo dello scorso anno
- Il marchio cinese che fa parte del Gruppo Chery piazza un altro modello nella top ten delle PHEV più vendute sul mercato, con 416 unità a gennaio 2026
- Il Suv del Leone ha fatto registrare 401 unità vendute nel mese di gennaio 2026, migliorando sensibilmente anche i dati rispetto al gennaio dello scorso anno
- A chiudere la top ten delle plug-in più vendute in Italia c’è il crossover del marchio dei Quattro Anelli, che ha concluso il mese di gennaio 2026 con 334 immatricolazioni