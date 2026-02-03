Il governo cinese ha emesso nuovi standard riguardo i sistemi di apertura delle vetture, vietando quelle integrate nella carrozzeria per ragioni di sicurezza viste le problematiche emerse in diverse occasioni in passato sia per i soccorritori che per gli occupanti dei veicoli. Ecco cosa cambierà dal prossimo anno

Meno cura per il design, più attenzione alla sicurezza. In Cina si va verso l’addio alle maniglie a scomparsa. Lo scorso 28 gennaio il governo di Pechino ha infatti emesso il nuovo standard nazionale GB 48001-2026 che prevede solo leve di apertura meccaniche visibili per auto e veicoli commerciali leggeri, con l’entrata in vigore della norma a partire dall’1 gennaio 2027.

Prima è previsto un periodo d transizione per consentire alle case automobilistiche di adeguarsi ai nuovi standard. I veicoli già omologati avranno l’obbligo a partire dall’1 luglio 2027 mentre i modelli che hanno richiesto l’omologazione dall’1 luglio 2025 avranno a disposizione tredici mesi per rispettare la nuova norma. Approfondimento Ue-Cina, "orientamento tecnico" sulle auto elettriche: cosa sapere

La decisione è stata presa soprattutto per migliorare la sicurezza e facilitare i soccorritori in caso di emergenza. In questi mesi infatti si sono verificati diversi episodi in Cina che hanno visto criticità nell’intervento su vetture con maniglie a scomparsa, specialmente in occasione di incendi o perdite di potenza. Per questo si è scelto di optare per sistemi meccanici, più facilmente utilizzabili e accessibili per tutti in caso di emergenza. Approfondimento Auto, tutti i marchi cinesi in vendita in Europa e quelli in arrivo