La Cina vieta le maniglie a scomparsa sulle auto dal 2027: ecco perché

Auto

Il governo cinese ha emesso nuovi standard riguardo i sistemi di apertura delle vetture, vietando quelle integrate nella carrozzeria per ragioni di sicurezza viste le problematiche emerse in diverse occasioni in passato sia per i soccorritori che per gli occupanti dei veicoli. Ecco cosa cambierà dal prossimo anno

Meno cura per il design, più attenzione alla sicurezza. In Cina si va verso l’addio alle maniglie a scomparsa. Lo scorso 28 gennaio il governo di Pechino ha infatti emesso il nuovo standard nazionale GB 48001-2026 che prevede solo leve di apertura meccaniche visibili per auto e veicoli commerciali leggeri, con l’entrata in vigore della norma a partire dall’1 gennaio 2027. 

Prima è previsto un periodo d transizione per consentire alle case automobilistiche di adeguarsi ai nuovi standard. I veicoli già omologati avranno l’obbligo a partire dall’1 luglio 2027 mentre i modelli che hanno richiesto l’omologazione dall’1 luglio 2025 avranno a disposizione tredici mesi per rispettare la nuova norma. 

La decisione è stata presa soprattutto per migliorare la sicurezza e facilitare i soccorritori in caso di emergenza. In questi mesi infatti si sono verificati diversi episodi in Cina che hanno visto criticità nell’intervento su vetture con maniglie a scomparsa, specialmente in occasione di incendi o perdite di potenza. Per questo si è scelto di optare per sistemi meccanici, più facilmente utilizzabili e accessibili per tutti in caso di emergenza. 

Le maniglie che avranno attivazione elettrica dovranno essere dotate di meccanismi meccanici separati in grado di resistere a forze fino a 500 N (compresi). Nella nuova norma del governo cinese, sono presenti anche criteri precisi riguardo la forza richiesta per azionare la maniglia e lo spazio operativo necessario. In abitacolo dovranno inoltre essere presenti istruzioni ad alto contrasto che possano essere riconoscibili per chiunque. 

