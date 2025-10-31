Allarme Ue sui chip, a rischio la produzione delle auto. Cosa succede

“Questa crisi dei chip mostra quanto fragile sia il nostro mondo. Riguarda chip semplicissimi, usati in tutti i settori, soprattutto nelle automobili”, aveva già avvertito, solo pochi giorni fa, Oliver Blume, amministratore delegato di Volkswagen.

Come scrive Reuters, Nissan Motor e Mercedes-Benz sono tra le case automobilistiche che stanno cercando di affrontare una situazione di approvvigionamento incerta, con Nissan che ha affermato di avere chip sufficienti fino alla prima settimana di novembre. "È un problema importante", ha dichiarato Guillaume Cartier, Chief Performance Officer della casa automobilistica, da Tokyo. "Per il momento non abbiamo una visibilità completa". Honda invece ha sospeso la produzione in uno stabilimento messicano martedì e ha iniziato ad adeguare la produzione negli Stati Uniti e in Canada.