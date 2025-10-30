Usa-Cina, nessuna dichiarazione dopo incontro Trump-Xi Jinping

E' durato poco meno di due ore l’incontro che si è svolto all'interno di una base militare situata presso l'aeroporto internazionale di Gimhae, vicino a Busan. "Avremo un incontro di gran successo, non ho dubbi, ma è un negoziatore tosto", aveva detto il tycoon prima del bilaterale. "Lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America" ha sottolineato il leader di Pechino

E' durato poco meno di due ore l’incontro, in Corea del Sud, tra Donald Trump e Xi Jinping. Stretta di mano e foto di rito prima del bilaterale che si è svolto all'interno di una base militare situata presso l'aeroporto internazionale di Gimhae, vicino a Busan. "Avremo un incontro di gran successo, non ho dubbi, ma è un negoziatore tosto", aveva detto il tycoon, aggiungendo: "C'è una grande comprensione e una grande relazione". Stati Uniti e Cina "non sempre la vedono allo stesso modo" ma "dovrebbero essere partner e amici" ha risposto Xi Jinping. Nessuna conferenza stampa al termine dei colloqui. Il presidente cinese, secondo la Cnn, avrebbe negato il suo assenso, consapevole dell’imprevedibilità di Trump.

Le parole di Xi Jinping

"La Cina e gli Stati Uniti possono assumersi congiuntamente le loro responsabilità di grandi potenze e lavorare insieme alla realizzazione di progetti più ambiziosi e concreti, per il bene dei nostri due paesi e del mondo intero", ha affermato Xi all'apertura dell’incontro. "Lo sviluppo della Cina va di pari passo con la visione di rendere di nuovo grande l'America" ha continuato il leader di Pechino che ha aggiunto di essere "pronto a continuare a lavorare con te per costruire una solida base peri rapporti bilaterali" e a "creare un'atmosfera favorevole allo sviluppo di entrambi i paesi". E poi: "Apprezzo il tuo grande contributo al recente cessate il fuoco a Gaza" aggiungendo che anche Pechino ha promosso colloqui di pace per altre questioni critiche.

La delegazione

L'ultimo faccia a faccia tra i due leader risale al 2019, a margine della riunione del G20 a Osaka, in Giappone. La visita di Xi in Corea del Sud è la prima in oltre dieci anni: l'ultima risale a luglio 2014. Della delegazione che ha accompagnato Donald Trump nel bilaterale con Xi Jinping in Corea del Sud hanno fatto parte il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario di stato Marco Rubio, il segretario al commercio Howard Lutnick, la chief of staff della Casa, Bianca Susie Wiles, e il rappresentante per il commercio Usa Jamieson Greer.