Traffico nel mondo, i Paesi con le strade più congestionate

Una speciale classifica fotografa la situazione della congestione stradale nelle principali città a livello globale, con il calcolo delle ore trascorse in attesa, la media percorsa e il tempo perso ogni anno a causa di ingorghi e traffico

Dimmi quanto tempo passi nel traffico e ti dirò chi sei o meglio in che città vivi. Il tempo trascorso dagli automobilisti o dagli utenti che si muovono su strada è in aumento in tutto il mondo, con le congestioni urbane che crescono ancora di più costringendo milioni di persone a “perdere tempo” per gli spostamenti che normalmente richiederebbero molto meno, portando così ad una quotidianità più stressante oltre che ad ore perse. A questo proposito il TomTom Traffic Index 2025 ha stilato la classifica delle città più trafficate, fotografando sia la situazione globale che quella continentale.

La classifica Maglia nera per la percentuale di traffico più elevata è Città del Messico, con il 75,9%, seppur in calo del 3,6% rispetto al 2024. La media di velocità sulle strade cittadine è di 17,4 km/h con una distanza di 4,4 km percorsi in 14 minuti e ben 184 ore perse ogni anno a causa delle congestioni stradali. In risalita, nell'accezione negativa del termine, Bengaluru, in India, con il 74,4% di traffico, in crescita del 1,7% rispetto ai dati dell'anno precedente. Qui la velocità media scende a 16,6 km/h con 4,2 km percorsi ogni quarto d'ora e ben 168 ore annue perse in coda. La prima città europea di questa speciale classifica è Dublino, sul gradino più alto del podio, con il 72,9% di traffico, in crescita del 1,7% sul 2024 e una media di velocità di 17,4 km/h. Qui le ore perse nel traffico salgono a 191. A Dublino segue Lodz, in Polonia, con il 72,8% (+1,1%) e 135 ore passate ad attendere. Poi ancora Pune (71,1%), Lublino (70,4%), Bogota (69,6%), Arequipa in Perù (69,5%), Lima (69,3%) e Bangkok che chiude la top ten con il 67,9%.

La posizione delle città italiane La prima città italiana per tempo trascorso nel traffico secondo il TomTom Traffic Index è Palemo, che occupa il 78° posto a livello globale, con il 51,3%, in crescita del 1,5% sul 2024 e con una media di 6,8 km percorsi in 15 minuti e 98 ore perse nel traffico. Milano invece è "soltanto" 96°, con il 49,4% di traffico, in flessione dello 0,5% (136 ore di attesa in coda) mentre Roma è addirittura 143° con il 45,2% di traffico, in calo del 2,7% rispetto al 2024 ma comunque 115 ore perse in coda annue.