Porsche Cayenne diventa elettrico, ecco il suv da oltre 1.100 cavalli

Arriva sul mercato italiano in due versioni: il modello base da 408 cavalli e quello turbo da 1.156 e uno 0/100 in 2,5 secondi, entrambi con oltre 600 km di autonomia. Cresce in lunghezza e nel passo, per una maggiore abitabilità interna. Accanto al modello full electric resta però anche quello con motore termico. I prezzi partono da poco sotto i 110mila euro fino ai quasi 170mila per la più performante

La batteria per entrambe è da 113 kWh, con una ricarica che in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% in un tempo che oscilla tra i 16 e i 26 minutia secondo dei kW erogati.

La versione d'ingresso invece ha 408 cavalli (che arrivano a 442 con il launch control) e fino a 835 Nm di coppia. Lo 0/100 qui si raggiunge in 4,8 secondi, sempre con il launch control attivo e la velocità massima è di 230 km/h. Autonomia della batteria fino a 643 km nel ciclo WLTP (oltre 800 nei circuiti urbani). Il prezzo è di 108.922 euro.

Partiamo proprio dalla versione turbo: 1.156 cavalli per l'esattezza, 0/100 in 2,5 secondi e 0/200 in 7,4. Velocità massima 260 km/h. Una coppia di 1.500 Nm e un'autonomia dichiarata di 623 km. Il prezzo? 169.545 euro.

La casa di Stoccarda ha svelato le due versioni che arriveranno sul mercato italiano: quella base, da 408 cavalli e quella turbo, da oltre 1.100 e capace di un'accelerazione da o a 100 in 2 secondi e mezzo. Entrambe full electric.

Dal punto di vista estetico è più lunga, quasi 5 metri (4,98 per l'esattezza) e cresce di ben 13 centimetri il passo, che raggiunge i 3 metri, conferendo all'abitacolo grande spazio. Quasi 2 metri l'altezza da terra. Fuori spiccano lo spoiler adattivo sul tetto e gli aeroblade estraibili, mentre all'interno debutta il pannello Oled piegato, insieme ad altri due con i comandi dell'infotainment. Disponibile a titolo opzionale anche un terzo schermo dal lato passseggero. Restano fisici i comandi per audio e clima.

I numeri di Porsche nel 2025

L'amministratore delegato di Porsche Italia Pietro Innocenti ha snocciolato anche i numeri con cui si è chiuso il 2025, anno nel quale l'Italia ha segnato un calo di immatricolazioni del 2,1% rispetto al 2024, con un 6,2% di quota di mercato riservata all'elettrico. Il nostro Paese è ultimo in Europa e rivela quanto sia lento nella crescita verso la definitiva transizione elettrica.

Per quanto riguarda Porsche sono stati venduti 279.449 mezzi, pari a un -10% di vendite rispetto al 2024 nel mondo e 96.308 in Europa (-14%), dovuto prevalentemente al mix di prodotti e all'assenza della Porsche Macan termica che era il best seller della casa.

Nel 2025 Porsche ha consegnato 7.228 vetture. Quella più venduta è la 911 (35%), poi Cayenne, Macan e Taycan elettriche, poi Panamera e 718. La 911 ha registrato il record di consegne, con oltre il 67% di market share. Guardando alle motorizzazioni guidano le ibride con il 37%, poi le motorizzazioni a combustione interna con il 36% e quindi le elettriche con il 27%.

Il futuro di Macan e di Porsche

Innocenzi ha sottolineato che sulle motorizzazioni termiche non si torna indietro, ma ci sarà un maggiore equilibrio. "L'azienda ha preso atto che l'adozione dell'elettrico è più lenta rispetto alle previsioni - ha sottolineato l'ad di Porsche Italia - e quindi ha ridefinito il piano della gamma del prossimo futuro".

Ci saranno pertanto aggiornamenti per quanto riguarda la gamma delle ibride e delle auto con motori termici (ad esempio aggiornamenti di Cayenne, 911 e Panamera) e un rafforzamento della gamma elettrica con Taycan, Macan, Cayenne e 718 full electric.

Ma entro la fine del decennio Innocenti ha confermato che ci sarà un nuovo B Suv accanto a Macan, che non si chiamerà Macan, e che avrà motorizzazioni a combustione interna e plug-in hybrid. Oltre anche a un nuovo D-Suv, di dimensioni quindi più grandi, anche esso con gli stessi motori termici e ibridi.