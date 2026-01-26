Porsche Cayenne diventa elettrico, ecco il suv da oltre 1.100 cavalli

Arriva sul mercato italiano in due versioni: il modello base da 408 cavalli e quello turbo da 1.156 e uno 0/100 in 2,5 secondi, entrambi con oltre 600 km di autonomia. Cresce in lunghezza e nel passo, per una maggiore abitabilità interna. Accanto al modello full electric resta però anche quello con motore termico. I prezzi partono da poco sotto i 110mila euro fino ai quasi 170mila per la più performante
La quarta serie di Porsche Cayenne si apre all’elettrico. Ma resta anche la versione termica. A confermarlo è stato l'ad di Porsche Italia Pietro Innocenti durante la conferenza di presentazione annuale dei risultati del marchio al Porsche Experience center in Franciacorta.
La casa di Stoccarda ha svelato le due versioni che arriveranno sul mercato italiano: quella base, da 408 cavalli e quella turbo, da oltre 1.100 e capace di un'accelerazione da o a 100 in 2 secondi e mezzo. Entrambe full electric.
I numeri
Partiamo proprio dalla versione turbo: 1.156 cavalli per l'esattezza, 0/100 in 2,5 secondi e 0/200 in 7,4. Velocità massima 260 km/h. Una coppia di 1.500 Nm e un'autonomia dichiarata di 623 km. Il prezzo? 169.545 euro.
La versione d'ingresso invece ha 408 cavalli (che arrivano a 442 con il launch control) e fino a 835 Nm di coppia. Lo 0/100 qui si raggiunge in 4,8 secondi, sempre con il launch control attivo e la velocità massima è di 230 km/h. Autonomia della batteria fino a 643 km nel ciclo WLTP (oltre 800 nei circuiti urbani). Il prezzo è di 108.922 euro.
La batteria per entrambe è da 113 kWh, con una ricarica che in corrente continua consente di passare dal 10 all'80% in un tempo che oscilla tra i 16 e i 26 minutia secondo dei kW erogati.
Disponibile per la prima volta anche la ricarica a induzione in corrente alternata fino a 11 kW.
Esterni e interni
Dal punto di vista estetico è più lunga, quasi 5 metri (4,98 per l'esattezza) e cresce di ben 13 centimetri il passo, che raggiunge i 3 metri, conferendo all'abitacolo grande spazio. Quasi 2 metri l'altezza da terra. Fuori spiccano lo spoiler adattivo sul tetto e gli aeroblade estraibili, mentre all'interno debutta il pannello Oled piegato, insieme ad altri due con i comandi dell'infotainment. Disponibile a titolo opzionale anche un terzo schermo dal lato passseggero. Restano fisici i comandi per audio e clima.
I numeri di Porsche nel 2025
L'amministratore delegato di Porsche Italia Pietro Innocenti ha snocciolato anche i numeri con cui si è chiuso il 2025, anno nel quale l'Italia ha segnato un calo di immatricolazioni del 2,1% rispetto al 2024, con un 6,2% di quota di mercato riservata all'elettrico. Il nostro Paese è ultimo in Europa e rivela quanto sia lento nella crescita verso la definitiva transizione elettrica.
Per quanto riguarda Porsche sono stati venduti 279.449 mezzi, pari a un -10% di vendite rispetto al 2024 nel mondo e 96.308 in Europa (-14%), dovuto prevalentemente al mix di prodotti e all'assenza della Porsche Macan termica che era il best seller della casa.
Nel 2025 Porsche ha consegnato 7.228 vetture. Quella più venduta è la 911 (35%), poi Cayenne, Macan e Taycan elettriche, poi Panamera e 718. La 911 ha registrato il record di consegne, con oltre il 67% di market share. Guardando alle motorizzazioni guidano le ibride con il 37%, poi le motorizzazioni a combustione interna con il 36% e quindi le elettriche con il 27%.
Il futuro di Macan e di Porsche
Innocenzi ha sottolineato che sulle motorizzazioni termiche non si torna indietro, ma ci sarà un maggiore equilibrio. "L'azienda ha preso atto che l'adozione dell'elettrico è più lenta rispetto alle previsioni - ha sottolineato l'ad di Porsche Italia - e quindi ha ridefinito il piano della gamma del prossimo futuro".
Ci saranno pertanto aggiornamenti per quanto riguarda la gamma delle ibride e delle auto con motori termici (ad esempio aggiornamenti di Cayenne, 911 e Panamera) e un rafforzamento della gamma elettrica con Taycan, Macan, Cayenne e 718 full electric.
Ma entro la fine del decennio Innocenti ha confermato che ci sarà un nuovo B Suv accanto a Macan, che non si chiamerà Macan, e che avrà motorizzazioni a combustione interna e plug-in hybrid. Oltre anche a un nuovo D-Suv, di dimensioni quindi più grandi, anche esso con gli stessi motori termici e ibridi.
L’indagine, condotta dall’organizzazione americana Consumer Reports, ha realizzato una classifica con i costruttori auto più affidabili in base ad una serie di valutazioni legate a 20 aree critiche su e modelli prodotti dal 2000 al 2025. Ma come si stabilisce l’affidabilità o meno di un marchio? Consumer Reports utilizza i dati degli ultimi tre anni di modello comunicati dai membri che hanno aderito al sondaggio. Scopriamo le prime 10 posizioni