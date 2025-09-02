60 anni di Porsche 911 Targa, la storia dell'iconica sportiva

La 911 Targa festeggia quest'anno 60 anni di produzione, un anniversario che Porsche celebra anche con edizioni speciali come la 911 Targa 4S Heritage Design Edition del 2020, ispirata ai design degli anni '50 e '60. Questa versione limitata, prodotta in soli 992 esemplari, riprende il concetto di cabriolet con un'idea di sicurezza e un'ispirazione dagli sport motoristici, come il roll bar.

La Porsche 911 Targa compie 60 anni, da quando fece il suo debutto pubblico al Salone di Francoforte del 1965. Con questo modello, Porsche ha reagito alle discussioni di un tempo sulla sicurezza delle cabriolet tradizionali sul mercato statunitense. La forma della carrozzeria fa il suo debutto nel settembre 1965 in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile (IAA) di Francoforte sul Meno come “cabriolet di sicurezza”.

Ispirazione motoristica

Come tante innovazioni Porsche, l’elegante e ampio roll bar trae ispirazione dagli sport motoristici. Con il tetto rimovibile e il lunotto posteriore ribaltabile, è stata creata una sensazione di cabriolet per gli amanti della sicurezza. Porsche ha ripreso il nome Targa dalla famosa corsa automobilistica siciliana: la Targa Florio.

La Porsche 911 Targa oggi

Oggi la Porsche 911 Targa è un’icona autonoma, che nel corso di 60 anni è stata ulteriormente sviluppata dal punto di vista tecnico e formale. Inizialmente la 911 Targa aveva una sezione del tetto rimovibile nella zona dei sedili anteriori e un lunotto posteriore in plastica, sostituito nel 1969 con un vetro panoramico fisso. Con la generazione 993 (1993), è stata eliminata la necessità di abbassare il tetto manualmente. Dal 2006 la 911 Targa è disponibile esclusivamente con trazione integrale.

Dal 2014 viene utilizzato un meccanismo per il tetto completamente automatico: nell’arco di 19 secondi, l’auto sportiva chiusa si trasforma in una vettura aperta con una coreografia spettacolare. Il lunotto posteriore in vetro si ribalta verso il retro, il segmento del tetto si ripiega con eleganza. L’ampio arco e il lunotto posteriore perimetrale rappresentano una chiara reminiscenza del modello originale. Il modulo del tetto dell’attuale Targa è disponibile in quattro varianti di colore: Nero, Blu, Rosso e Marrone.

Il nome

Il nome Targa deriva dalla gara siciliana della Targa Florio, dove la Porsche ha maturato diversi successi, sottolineando il legame del marchio con il mondo delle competizioni.