Salone auto Monaco, BYD con la sua Seal 6 DM-i touring

C'è anche il colosso cinese BYD al salone dell'auto di Monaco . Tra le strade della città bavarese il marchio ha esposto la nuova Super Hybrid Seal 6 DM-i touring, prima station wagon del marchio, e ultimo dei 13 modelli della sua gamma, con a bordo la tecnologia Dm, un sistema ibrido plug-in intelligente che ottimizza la guida privilegiando la modalità elettrica.

I piani europei

Secondo quanto ha annunciato l'azienda in Europa è annunciato un grande piano di espansione della rete di vendita, che è previsto superi i 1000 punti vendita entro la fine del 2025, che poi verranno più che raddoppiati entro la fine del 2026. Al Salone di Monaco è stato confermato anche il lancio del nuovo programma di usato certificato. Cosa vuol dire? 100 controlli ed una batteria dalla capacità di almeno il 90%, ad esempio.

Recentemente lanciata sul mercato europeo, la piccola di casa Dolphin Surf, 100% elettrica, sarà la prima vettura della casa ad essere costruita, da fine anno, nel nuovo impianto di Szeged, in Ungheria.



Infrastrutture di ricarica

Annunciati dal marchio anche i punti di ricarica Flash Charging dalla potenza di 1000 kW (1 Megawatt), in Europa, a partire dal primo trimestre 2026. Il primo modello che potrà usufruirne sarà la Denza Z9GT, presente a Monaco negli spazi pubblici di Odeonplatz e Königsplatz insieme alla D9 MPV.