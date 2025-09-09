Salone auto Monaco, BYD con la sua Seal 6 DM-i touring

Il colosso cinese espone la prima station wagon del marchio. All'IAA Mobility di Monaco BYD ha illustrato anche il piano di sviluppo per l'Europa, che passerà anche attraverso l'espansione della rete di vendita
C'è anche il colosso cinese BYD al salone dell'auto di Monaco. Tra le strade della città bavarese il marchio ha esposto la nuova Super Hybrid Seal 6 DM-i touring, prima station wagon del marchio, e ultimo dei 13 modelli della sua gamma, con a bordo la tecnologia Dm, un sistema ibrido plug-in intelligente che ottimizza la guida privilegiando la modalità elettrica.
I piani europei
Secondo quanto ha annunciato l'azienda in Europa è annunciato un grande piano di espansione della rete di vendita, che è previsto superi i 1000 punti vendita entro la fine del 2025, che poi verranno più che raddoppiati entro la fine del 2026. Al Salone di Monaco è stato confermato anche il lancio del nuovo programma di usato certificato. Cosa vuol dire? 100 controlli ed una batteria dalla capacità di almeno il 90%, ad esempio.
Recentemente lanciata sul mercato europeo, la piccola di casa Dolphin Surf, 100% elettrica, sarà la prima vettura della casa ad essere costruita, da fine anno, nel nuovo impianto di Szeged, in Ungheria.
Infrastrutture di ricarica
Annunciati dal marchio anche i punti di ricarica Flash Charging dalla potenza di 1000 kW (1 Megawatt), in Europa, a partire dal primo trimestre 2026. Il primo modello che potrà usufruirne sarà la Denza Z9GT, presente a Monaco negli spazi pubblici di Odeonplatz e Königsplatz insieme alla D9 MPV.
Inizia una 'nuova era' per l'azienda bavarese, che svela a Monaco, poco prima dell'inizio del salone dell'auto, la nuova iX3, 100% elettrica con autonomia oltre gli 800 km. Sarà nelle concessionarie Bmw alla fine del primo trimestre del 2026, il listino parte da 69.900 euro A cura di Stefano Santini