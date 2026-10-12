Macron: "Concorrenza equa e leale"

L'obiettivo, era emerso, è dimezzare le esportazioni cinesi verso l'Ue nell'arco di quattro anni. Il commissario aveva parlato di un "primo passo importante". Il dossier sarà tra i temi del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, mentre il dialogo tra Bruxelles e Pechino proseguirà anche sulle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare e magneti permanenti. L'accordo permetterà di "proteggere meglio il mercato europeo dalla concorrenza sleale" ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, all'apertura del Salone dell'auto di Parigi (Mondial de l'Auto 2026). L'intesa, annunciata venerdì dal commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, "è il frutto di un lavoro durato diversi anni, durante il quale abbiamo voluto ristabilire una concorrenza equa e leale tra europei e non europei", ha aggiunto Macron.