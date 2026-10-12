Dopo l'introduzione dei dazi UE sulle auto 100% elettriche cinesi (avvenuta nel 2024), i produttori asiatici avevano fortemente virato sui modelli ibridi, le cui esportazioni verso l'Europa erano triplicate nella prima metà dell'anno
L'Unione europea limiterà le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il primo dicembre. Il limite si applicherà al primo anno di validità della misura, per poi aumentare del 6% all'anno a partire dal secondo anno. Secondo quanto riferisce Bloomberg, le misure resteranno in vigore per quattro anni, durante i quali entrambe le parti si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). L'accordo nasce per colmare un vuoto normativo: dopo l'introduzione dei dazi UE sulle auto 100% elettriche cinesi (avvenuta nel 2024), i produttori asiatici avevano fortemente virato sui modelli ibridi, le cui esportazioni verso l'Europa erano triplicate nella prima metà dell'anno.
Le misure
Le misure di salvaguardia consentono all'Ue di limitare le importazioni di prodotti di un determinato settore quando si verifica un'impennata degli arrivi sul mercato europeo. Secondo il documento, il tetto si applicherà a tutte le importazioni di veicoli ibridi, non soltanto a quelle provenienti dalla Cina, per rispettare il principio di non discriminazione previsto dalle norme dell'Omc. La quota assegnata alla Cina non sarà inferiore a quella prevista per qualsiasi altro Paese esportatore di veicoli ibridi. L'intesa sulle auto ibride è stata raggiunta durante la missione del commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, a Pechino la scorsa settimana. I colloqui con il ministro del Commercio cinese, Wang Wentao, hanno permesso di sbloccare la situazione per scongiurare una guerra commerciale aperta.
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L'obiettivo, era emerso, è dimezzare le esportazioni cinesi verso l'Ue nell'arco di quattro anni. Il commissario aveva parlato di un "primo passo importante". Il dossier sarà tra i temi del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, mentre il dialogo tra Bruxelles e Pechino proseguirà anche sulle restrizioni cinesi alle esportazioni di terre rare e magneti permanenti. L'accordo permetterà di "proteggere meglio il mercato europeo dalla concorrenza sleale" ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, all'apertura del Salone dell'auto di Parigi (Mondial de l'Auto 2026). L'intesa, annunciata venerdì dal commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, "è il frutto di un lavoro durato diversi anni, durante il quale abbiamo voluto ristabilire una concorrenza equa e leale tra europei e non europei", ha aggiunto Macron.