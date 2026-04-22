Car design award 2026, vincono Audi, Renault e Jeep

Audi per il progetto Concept C, Renault per la Twingo E-Tech Electric e Jeep per il suo Brand Design Language sono i vincitori dell’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design. Il premio si assegna a tre categorie: “Concept Cars”, “Production Cars” e “Brand Design Language”

I team di design Audi per il progetto Concept C, Renault per la Twingo E-Tech Electric e Jeep per il suo Brand Design Language sono i vincitori del Car Design Award 2026, l’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, 22 aprile, a Milano nell'ADI Design Museum, durante la Milano Design Week. Il Car Design Award premia tre categorie: “Concept Cars”, “Production Cars” e “Brand Design Language” – quest’ultimo, riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto.

Concept cars Per la sezione Concept Cars, vincitore è il team di design Audi per il progetto Concept C. Al secondo posto il design Genesis per la Magma GT. Al terzo posto il team di Citroën per la ELO. Ecco le motivazioni della giuria: “La Concept C riporta il minimalismo al centro del car design contemporaneo, con una forma pura e coerente che sembra scolpita da un unico blocco di alluminio, fedele alla storia del marchio e al contempo futuristica. Un esercizio magistrale di “radical simplicity” dove chiarezza, tecnologia ed emozione si fondono in un’opera di grande intelligenza progettuale”. Approfondimento Audi Concept C, il nuovo manifesto di design dei Quattro Anelli

Audi Concept C

Production cars Per la sezione Production Cars, vince il team di design Renault per laTwingo E-Tech Electric. Al secondo posto, il design BMW per la iX3; sul terzo gradino del podio, il team Ferrari per la 849 Testarossa. Le motivazioni della giuria: “Fortemente identitario, il design vivace della Twingo E-Tech Electric unisce con intelligenza stile, simpatia e accessibilità. È una city car capace di trasformare il piccolo formato in un autentico statement di design, evocando con gusto la forma monovolume della Twingo originale per conquistare sia chi l’ha vissuta negli Anni ’90 sia chi la scopre oggi.” Approfondimento Renault Twingo Evolution: prezzo, allestimenti e motorizzazioni

Brand design language Per la sezione Brand Design Language, ovvero il premio al linguaggio di design dell’intera marca, il riconoscimento è stato assegnato al team Jeep. Il team di design di Genesis si è classificato al secondo posto; a parimerito BMW e Dacia al terzo posto. Le motivazioni della giuria: “Senza mai tradire le proprie origini, il design Jeep reinterpreta elementi semantici inconfondibili, come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali, trasformandoli in simboli universali di avventura e libertà. Nell’era della transizione energetica, continua a plasmare l’immaginario collettivo dell’esplorazione, rendendo l’autenticità il pilastro portante di ogni sua creazione”. Approfondimento Jeep Avenger, si parla già di restyling