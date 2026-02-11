Arriva in Italia la city car full electric, nella versione sotto 20 mila euro. Renault ha aperto gli ordini in Italia per la versione Evolution di Twingo E-tech Electric, proposta ad un prezzo di lancio di 19.500 €. Powertrain da 80 cv e batteria LFP da 27,5 kWh per un'autonomia fino a 263 km
Una city car elettrica sotto 20 mila euro. Renault ha aperto gli ordini in Italia per la versione Evolution di Twingo E-tech Electric, proposta ad un prezzo di lancio di 19.500 € (incentivi statali esclusi). Questo allestimento si affianca a quello Techno, già presente sul mercato e disponibile da novembre 2025 a partire da 21.100 €
Il motore e l’autonomia della Twingo E-tech Electric Evolution
Il powertrain è lo stesso della versione Techno: 60 kW (80 cv) e batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 27,5 kWh. La casa dichiara fino a 263 km di autonomia nel ciclo WLTP.
La batteria
La batteria LFP punta sull'abbondanza e sulla disponibilità di risorse naturali, come il ferro e il fosfato, riducendo al tempo stesso la dipendenza da metalli critici, come il cobalto e il nichel. Questa strategia contribuisce al processo di decarbonizzazione di Renault che mira ad offrire veicoli elettrici più sostenibili. Possiende un'architettura cell-to-pack che consente non solo di integrare un maggior numero di celle in uno spazio ben definito, ma anche di ridurre il costo della batteria.
L’allestimento della versione Evolution
L’allestimento di serie della versione d’attacco sotto i 20mila euro include strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 10,1" con aggiornamenti OTA, luci full LED, climatizzatore manuale, cerchi in acciaio da 16", Android Auto e Apple CarPlay anche wireless, cruise control, sensori di parcheggio posteriori, caricatore di bordo da 7kW, cavo di ricarica Modo 3 con presa Tipo 2 da 5 metri e divanetto posteriore sdoppiabile con schema 50:50 e scorrevole.