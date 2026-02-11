Arriva in Italia la city car full electric, nella versione sotto 20 mila euro. Renault ha aperto gli ordini in Italia per la versione Evolution di Twingo E-tech Electric, proposta ad un prezzo di lancio di 19.500 €. Powertrain da 80 cv e batteria LFP da 27,5 kWh per un'autonomia fino a 263 km

Una city car elettrica sotto 20 mila euro. Renault ha aperto gli ordini in Italia per la versione Evolution di Twingo E-tech Electric, proposta ad un prezzo di lancio di 19.500 € (incentivi statali esclusi). Questo allestimento si affianca a quello Techno, già presente sul mercato e disponibile da novembre 2025 a partire da 21.100 €

Il motore e l’autonomia della Twingo E-tech Electric Evolution

Il powertrain è lo stesso della versione Techno: 60 kW (80 cv) e batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 27,5 kWh. La casa dichiara fino a 263 km di autonomia nel ciclo WLTP.

La batteria

La batteria LFP punta sull'abbondanza e sulla disponibilità di risorse naturali, come il ferro e il fosfato, riducendo al tempo stesso la dipendenza da metalli critici, come il cobalto e il nichel. Questa strategia contribuisce al processo di decarbonizzazione di Renault che mira ad offrire veicoli elettrici più sostenibili. Possiende un'architettura cell-to-pack che consente non solo di integrare un maggior numero di celle in uno spazio ben definito, ma anche di ridurre il costo della batteria.