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Retro Classic Essen 2026, l'evento in Germania: le novità. FOTO

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La prima edizione delle fiera dedicata alla cultura automobilistica si è svolta dall'8 al 12 aprile 2026 nelle città tedesca. Oltre 65mila i visitatori presenti

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