Retro Classic Essen 2026, l'evento in Germania: le novità. FOTO
La prima edizione delle fiera dedicata alla cultura automobilistica si è svolta dall'8 al 12 aprile 2026 nelle città tedesca. Oltre 65mila i visitatori presenti
- Si è rivelata un successo la prima edizione di Retro Classics Essen, la fiera dedicata alla cultura automobilistica per collezionisti, commercianti e appassionati di auto d'epoca.
- Anche pezzi di ricambio e componentistica in uno dei padiglioni che ha ospitato la mostra mercato
- Il nuovo padiglione premium 3 ha entusiasmato espositori e visitatori. Non c'erano solo automobili ma anche autobus e camion, attirando nuovi segmenti di pubblico.
- In totale, 65.500 visitatori hanno partecipato alla prima edizione, con una quota di visitatori internazionali pari al 16% e ospiti provenienti da 51 paesi
- Un punto di forza della mostra è stata la cultura dei club. Nella prima edizione del Club Challenge, a cui hanno preso parte oltre 120 club, sono state premiate le presentazioni più interessanti (nella foto l'area dei club del brand Merceds-Benz)
- Durante la cerimonia di premiazione è stato assegnato il primo posto al Capri Club Remscheid
- Subito dietro IG T3 con IG 16 Zoll
- Poi Original Golf I IG e.V.
- A chiudere la classifica il Club Porsche brand & model
- In uno dei padiglioni anche Automania, la fiera dei collezionisti di modellini di auto
- All'esterno della fiera la pista di prova Unimog