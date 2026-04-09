Semaforo a luce bianca, cos'è e come funziona

Gli incroci regolati da impianto semaforico potrebbero presto avere un sistema basato su una quarta luce di colore bianco. Si tratterebbe di un’ipotesi legata ad uno studio sul futuro della mobilità e in particolare su Smart Road e auto connesse a guida autonoma. Il quarto colore consentirebbe ai veicoli in grado di comunicare tra loro di procedere in maniera ordinata riducendo i tempi di attesa e migliorando i flussi di traffico

Il rosso, il giallo, il verde e forse, in futuro anche il bianco. Dopo oltre un secolo, i semafori potrebbero cambiare o meglio ampliare i loro colori. Nella mobilità di domani potrebbe esserci anche un quarto colore, legato proprio alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti. Al momento non c’è nulla di concreto ma di un’ipotesi nata da uno studio della North Carolina State University che vuole rendere più efficace la circolazione, cercando di diminuire il traffico e migliorare anche la sicurezza agli incroci.

I semafori con luce bianca La luce bianca del semaforo sarebbe pensata per le cosiddette Smart Road, le strade dotate di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e le altre infrastrutture, e proprio per le auto connesse e a guida autonoma. In presenza di questi semafori dotati di quattro luci, il bianco prevederebbe un’organizzazione i veicoli smart in grado di coordinarsi per superare l’incrocio, comunicando sia con la strada che con gli altri mezzi. Bisognerebbe in pratica seguire il flusso del traffico, riducendo i tempi di attesa e decongestionando, almeno in parte, alcuni tratti stradali. Approfondimento Vignetta autostradale, cos'è e perché è obbligatoria per viaggiare

Smart Road e veicoli connessi Il tutto proprio grazie alle Smart Road e alla comunicazione in tempo reale tra veicoli, con la possibilità di conoscere anticipatamente eventuali ostacoli presenti sul percorso, i flussi di traffico e altro. Si tratterebbe di un cambio epocale, con l’introduzione di un sistema dinamico e non a segnali fissi. Approfondimento Citroen 2CV, la storica auto del 1948 sta per tornare