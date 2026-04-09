Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Semaforo a luce bianca, cos'è e come funziona

Motori

Gli incroci regolati da impianto semaforico potrebbero presto avere un sistema basato su una quarta luce di colore bianco. Si tratterebbe di un’ipotesi legata ad uno studio sul futuro della mobilità e in particolare su Smart Road e auto connesse a guida autonoma. Il quarto colore consentirebbe ai veicoli in grado di comunicare tra loro di procedere in maniera ordinata riducendo i tempi di attesa e migliorando i flussi di traffico

Il rosso, il giallo, il verde e forse, in futuro anche il bianco. Dopo oltre un secolo, i semafori potrebbero cambiare o meglio ampliare i loro colori. Nella mobilità di domani potrebbe esserci anche un quarto colore, legato proprio alle infrastrutture e ai veicoli intelligenti. Al momento non c’è nulla di concreto ma di un’ipotesi nata da uno studio della North Carolina State University che vuole rendere più efficace la circolazione, cercando di diminuire il traffico e migliorare anche la sicurezza agli incroci.

I semafori con luce bianca

La luce bianca del semaforo sarebbe pensata per le cosiddette Smart Road, le strade dotate di sistemi di comunicazione e connessione con i veicoli e le altre infrastrutture, e proprio per le auto connesse e a guida autonoma. In presenza di questi semafori dotati di quattro luci, il bianco prevederebbe un’organizzazione i veicoli smart in grado di coordinarsi per superare l’incrocio, comunicando sia con la strada che con gli altri mezzi. Bisognerebbe in pratica seguire il flusso del traffico, riducendo i tempi di attesa e decongestionando, almeno in parte, alcuni tratti stradali. 

Approfondimento

Vignetta autostradale, cos'è e perché è obbligatoria per viaggiare

Smart Road e veicoli connessi 

Il tutto proprio grazie alle Smart Road e alla comunicazione in tempo reale tra veicoli, con la possibilità di conoscere anticipatamente eventuali ostacoli presenti sul percorso, i flussi di traffico e altro. Si tratterebbe di un cambio epocale, con l’introduzione di un sistema dinamico e non a segnali fissi. 

Approfondimento

Citroen 2CV, la storica auto del 1948 sta per tornare

La nascita del semaforo

Il primo semaforo è nato nel 1868 su una strada di Londra, alimentato da lampade a gas e con un sistema di bracci meccanici che lo rendeva più simile ad un segnale ferroviario che ad uno stradale. Questa tecnologia si diffuse rapidamente, di pari passo con l’automobile, arrivando negli Stati Uniti e poi anche in Italia. Era il 1925, a Milano, con l’installazione del primo semaforo all’incrocio tra via Mazzini, via Torino e via Orefici. 

Approfondimento

Auto, classifica dei produttori Ue: l’Italia scivola al decimo posto

Motori: ultime notizie

Toyota Yaris, novità e caratteristiche della nuova generazione

Auto

La quinta generazione della Toyota Yaris, attesa tra il 2027 e il 2028, sarà basata su una...

Cupra Raval, prezzo e caratteristiche dell'auto elettrica compatta

Auto

La prima auto compatta elettrica di Cupra introduce la piattaforma MEB+ a trazione anteriore e...

Semaforo a luce bianca, cos'è e come funziona

Motori

Gli incroci regolati da impianto semaforico potrebbero presto avere un sistema basato su una...

Vignetta autostradale, cos'è e perché è obbligatoria per viaggiare

Motori

Il contrassegno per viaggiare su diverse autostrade europee sostituisce di fatto il classico...

Cambio gomme estive 2026, quando farlo? Scadenza e sanzioni

Auto

Il calendario resta fissato tra metà aprile e metà maggio. Dal 16 maggio scattano le sanzioni per...

I più letti