Vignetta autostradale, cos'è e perché è obbligatoria per viaggiare

Il contrassegno per viaggiare su diverse autostrade europee sostituisce di fatto il classico pagamento al casello. Può essere fisica o digitale e viene abbinata direttamente alla targa del veicolo. Non ha una validità basata sulla distanza ma bensì sul tempo, annuale, mensile o settimanale ad esempio

La vignetta autostradale viene utilizzata in diversi paesi europei al posto del classico pagamento presso il casello autostradale. Si tratta di un contrassegno, dapprima esclusivamente fisico ma da qualche anno anche digitale, che viene collegato direttamente alla targa del proprio veicolo (nel caso di quella dematerializzata) o apposto sul parabrezza tramite adesivo.

Come funziona la vignetta Di fatto la vignetta serve a circolare sulle autostrade di diversi stati, come ad esempio Svizzera, Austria e Slovenia ma anche l’Ungheria, la Croazia e la Repubblica Ceca soltanto per citarne alcuni. Ha una validità differente rispetto al classico pagamento autostradale al casello poiché si basa sul tempo e non sulla distanza. Esistono infatti contrassegni annuali, mensili o settimanali che possono essere acquistati online oppure presso i punti vendita una volta varcato il confine dei paesi che utilizzano questo metodo di pagamento per le strade a scorrimento veloce. Approfondimento 17° World Congress PIARC, tecnologia e IA per la sicurezza stradale

Il progetto e-vignetta per l'Unione Europea La vignetta è un metodo che potrebbe anche essere esteso a quasi tutta l’Unione Europea tra qualche anno: il pacchetto Smart Mobility 2031 voluto dalla Commissione punta a standardizzare pagamento e conseguenti metodi per finalizzarlo sulle principali autostrade del Vecchio Continente e per questo sarebbe al vaglio una vignetta digitale che dovrebbe avere un costo massimo annuo fissato ad un massimo di 150 euro. Approfondimento Autostrade, quali sono le più care dopo l’aumento dei pedaggi nel 2026