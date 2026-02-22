Un sistema complesso che spiega perché, al casello, due percorrenze simili possano avere prezzi molto diversi e perché gli aumenti, anche quando sembrano minimi, finiscono per pesare soprattutto su chi l’autostrada la percorre ogni giorno. Il confronto tra pedaggi e inflazione negli ultimi anni mostra che il costo per viaggiare in autostrada è cresciuto più dell’aumento generale dei prezzi al consumo. Secondo indagini sulle reti europee, negli ultimi dieci anni i pedaggi autostradali in Italia sono aumentati mediamente di circa il 27%, con alcune arterie molto percorse come la A1 o la A4 che hanno visto incrementi fino al 40% nel lungo periodo. Anche l’adeguamento tariffario annuale è stato un fenomeno ricorrente: nei primi anni 2020 gli aumenti previsti per il 2020 furono rinviati, ma negli anni successivi le tariffe sono tornate a crescere seguendo l’inflazione programmata, con effetti cumulativi sul costo complessivo per gli automobilisti.

