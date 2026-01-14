I rincari ci sono, ma non sono uniformi: molto dipende dalle aree e dalle tratte considerate. L’aumento medio rilevato è dell’1,1%. Il dato – riportano gli esperti di Altroconsumo - può apparire contenuto, ma – consigliano - va letto tenendo conto di tariffe già elevate e dell’uso frequente dell’autostrada da parte di pendolari e lavoratori. Insomma, sul bilancio di fine anno l’aumento potrebbe non essere irrilevante per le famiglie italiane.



