Quando possono circolare o non circolare i mezzi pesanti? Il provvedimento riguarda i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate e si applica fuori dai centri abitati, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e ridurre i picchi di traffico nei periodi di maggiore intensità. Non mancano però alcune deroghe mirate, a partire da quelle legate ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina, che incidono sul primo trimestre dell’anno.

Il calendario 2026 conferma lo schema tradizionale dei divieti. Per gran parte dell’anno, da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre, i mezzi pesanti non possono circolare dalle 9 alle 22 nelle domeniche e nei giorni festivi. Nei mesi estivi, da giugno a settembre, l’orario viene anticipato alle 7 del mattino, mantenendo il termine alle 22, per alleggerire i flussi turistici sulle principali direttrici autostradali. Il provvedimento riguarda i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e si applica sulla rete extraurbana, comprese le autostrade, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale.

Circolazione mezzi pesanti fino a marzo 2026

Il calendario parte con i divieti festivi di inizio anno: Capodanno e le domeniche di gennaio, oltre a un blocco straordinario il 5 gennaio dalle 16 alle 22, alla vigilia dell’Epifania. A febbraio e marzo la struttura resta regolare, con stop concentrati nelle domeniche dalle 9 alle 22, per un totale di quattro giornate di divieto in ciascun mese. Nel primo trimestre è prevista una deroga specifica per i veicoli impegnati nelle esigenze logistiche dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Dal 1° gennaio al 31 marzo questi mezzi possono circolare anche nei giorni di blocco, a condizione di esporre il contrassegno rilasciato dal comitato organizzatore.

Circolazione mezzi pesanti primavera 2026

Aprile e maggio concentrano un numero più elevato di giornate di stop, in coincidenza con Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. In questo periodo compaiono anche divieti infrasettimanali e nelle giornate di ponte, oltre a limitazioni parziali il sabato, come quella del 30 maggio dalle 9 alle 14.

Circolazione mezzi pesanti estate 2026

Da giugno a settembre entra in vigore la fascia oraria estiva. Le domeniche e i festivi vedono il divieto scattare già alle 7 del mattino, sempre fino alle 22, per gestire i picchi di traffico turistico. In questo periodo si concentrano anche ulteriori restrizioni per il trasporto di merci pericolose, con divieti estesi ai sabati e alle domeniche tra fine maggio e inizio settembre per alcune classi di materiali.