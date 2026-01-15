Bmw Italia leader nelle premium, 2025 in crescita del 7,4%

"Vogliamo continuare ad essere sempre un punto di riferimento in termini di innovazione di prodotto e allo stesso tempo centrare costantemente gli obiettivi di CO 2 imposti dalle regole europee (senza deroghe o dilazioni nel tempo), seppure ne auspichiamo una profonda revisione. La decisione della UE dello scorso dicembre rappresenta per noi solo un punto di partenza", ha detto Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, che ha illustrato i risultati del 2025 del gruppo e le prospettive del 2026

Leader nel 2025 nel mercato italiano delle auto premium. Bmw mostra il bilancio dei suoi risultati dell'ultimo anno e con 73.230 veicoli venduti rivela una crescita del 7,4% rispetto al 2024. A illustrare i numeri del gruppo l'ad e presidente di Bmw Italia Massimiliano Di Silvestre: "Nel 2025 la spinta verso l'elettrico è una tendenza importante, siamo soddisfatti, ma il mercato ha mostrato segnali di trend d'acquisto verso tutte le forme di propulsione, anche il ritorno verso motorizzazioni tradizionali. Il mercato si orienta verso un'apertura tecnologica. La nostra strategia è rimanere tecnologicamente flessibili", dice Di Silvestre che poi commenta le recenti indicazioni dell'Europa sulle emissioni. "Vogliamo restare nei limiti imposti dalle regole europee. La decisione Ue ci piace moltissimo, vale a dire intraprendere un percorso elastico verso la neutralità tecnologica, con le novità che poi verranno introdotte nella discussione tra Commissione, Parlamento e Consiglio".

I numeri Durante la conferenza stampa presso la sede di Bmw a San Donato milanese sono stati ufficializzati i numeri mondiali del gruppo. Il BMW Group ha consegnato un totale di oltre 2,46 milioni di veicoli ai clienti nel 2025, in linea con l’anno precedente. I veicoli elettrificati sono stati oltre 642 mila, in crescita dell’8,3%. Quelle elettriche 442.072 con un +3,6% rispetto al 2024 I veicoli elettrificati hanno rappresentato il 26% delle vendite totali, mentre i veicoli completamente elettrici hanno costituito circa il 18%. In particolare, in Europa, il gruppo ha riportato una crescita del +28,2% nei veicoli totalmente elettrici e la quota combinata di elettriche e plug-in hybrid ha superato il 40% nella regione. Bmw M (la divisione sportiva del marchio) ha raggiunto un nuovo record di vendite, superando le 213 mila unità, in crescita del 3,3%. Bmw si è dimostrata la settima marca per volumi fatti con X1 come modello più venduto nel 2025.

L'ambidestrismo e l'apertura tecnologica Fin dal 2007 Bmw ha intrapreso una strada che combinasse varie motorizzazioni lasciando al cliente la scelta finale tra benzina, diesel, ibrido, elettrico e dal 2028 idrogeno fuel-cell. Oltre 35 miliardi di investimenti in ricerca e sviluppo dal 2020. Per l'ad di Bmw Italia l'azienda vuole "continuare ad essere sempre un punto di riferimento in termini di innovazione di prodotto e allo stesso tempo centrare costantemente gli obiettivi di CO 2 imposti dalle regole europee (senza deroghe o dilazioni nel tempo), seppure ne auspichiamo una profonda revisione. La decisione della UE dello scorso dicembre rappresenta per noi solo un punto di partenza". Uno dei pilastri di Bmw, secondo quanto riferito da Di Silvestre è il cosiddetto "ambidestrismo" come atteggiamento per realizzare la strategia dell’apertura tecnologica. Creare quindi nuove competenze per imparare a parlare al mercato un linguaggio differente e conquistare nuovi clienti, non convertire all'elettrico chi c'era già. Secondo Bmw infatti l’elettrico va inteso come una linea dedicata, separata e riconoscibile. La performance eccellente è quindi da ricercare nelle motorizzazioni tradizionali, piuttosto che in quelle elettriche ed elettrificate, che hanno una loro precisa identità. Approfondimento BMW inaugura sede rinnovata a Roma e presenta la nuova iX3

Il 2026 Per il 2026 Bmw ha dichiarato di volersi differenziare rispetto ai competitors. E l'occasione saranno i tanti lanci di auto nei prossimi 24 mesi, a partire da marzo quando debutterà la iX3, la prima auto sulla nuova piattaforma Neue Klasse. Poi verranno introdotte la Bmw X5, il restyling di Bmw Serie 3, la Bmw Serie 7 e per le due ruote la Bmw F 450 GS. Approfondimento BMW M3 elettrica, debutterà nel 2027 e avrà 4 motori

Mini Il marchio Mini ha vissuto un 2025 positivo, consegnando oltre 288 mila veicoli ai clienti, con un aumento del +17,7% rispetto all’anno precedente. Una Mini su tre venduta nel 2025 era elettrica. In Italia ha registrato +32,1% con 16.256 unità. La Mini Countryman il modello più venduto con 7.990 auto. 2.371 le Mini elettriche (+147.5% rispetto al 2024) con la Mini Aceman (999 unità) come modello full electric più venduto. Per quanto riguarda la gamma "John Cooper Works" 1.190 unità vendute (+90,1%), 97 delle quali elettriche Motorrad Bmw Motorrad (il comparto delle due ruote) ha fatto registrare un nuovo record assoluto nel mercato italiano, raggiungendo le 16.744 unità (+1,2% rispetto al 2024), confermando la leadership nel mercato premium con una quota del 42,2% (+9,5 punti percentuali). Approfondimento MINI e Deus Ex Machina, l'incontro tra velocità stile e creatività