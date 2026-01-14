Offerte Sky
BMW M3 elettrica, debutterà nel 2027 e avrà 4 motori: le caratteristiche

Auto

Prestazioni da supercar, quattro motori elettici, rete a 800 volt e un piacere di guida all’altezza del marchio sul cofano. La futura BMW M3 elettrica debutterà tra due anni e nascerà sulla piattaforma Neue Klasse

BMW M3 diventa elettrica grazie alla piattaforma Neue Klasse. Modello che non sostituirà la versione termica, nascerà dalla futura BMW Serie 3 elettrica battezzata probabilmente i3. Svelata ampiamente camuffata, svela come sarà spinta da quattro motori elettrici, rete a 800 volt, batteria da oltre 100 kWh e soprattutto abbinata ai quattro computer ad alte prestazioni, definiti “Superbrain”,  che concentrano la potenza di calcolo dedicata alla dinamica di guida (Heart of Joy), alla guida automatizzata, all’infotainment e alle funzioni di base e di comfort.

BMW Heart of Joy

I modelli BMW M sono stati sviluppati da zero. Al centro della nuova architettura si colloca BMW M eDrive, basato sulla tecnologia BMW di sesta generazione (Gen6) della Neue Klasse. Ogni ruota è azionata da un motore elettrico. In combinazione con il software di controllo specifico M dell’Heart of Joy, il BMW M Dynamic Performance Control sprigiona potenzialità completamente nuove in termini di dinamica di guida e sicurezza per i veicoli ad alte prestazioni. Il sistema consente inoltre il massimo recupero di energia, una trazione ottimale anche nelle condizioni di guida più estreme e una risposta ancora più diretta.

Batteria da oltre 100 kWh

La batteria della M3 elettrica ad alto voltaggio, con oltre 100 kWh di energia utilizzabile a servizio del sistema BMW M eDrive, è stata sviluppata specificamente per soddisfare le esigenze dei veicoli ad alte prestazioni. Lo sviluppo si è concentrato sulla piena compatibilità con l’utilizzo sia su strada sia in pista. Questo risultato è stato ottenuto attraverso l’approccio “Design to Power”, che prevede una variante delle celle cilindriche di sesta generazione (Gen6) ottimizzata per le prestazioni. A supporto intervengono un sistema evoluto di raffreddamento e l’Energy Master — il centro di controllo altamente intelligente della batteria, collocato all’esterno del pacco batterie — entrambi ottimizzati per livelli di potenza superiori. Grazie a soluzioni specifiche BMW M, la batteria ad alto voltaggio Gen6 dei modelli BMW M completamente elettrici assicura valori ancora più elevati in termini di potenza di picco e prestazioni di ricarica. Inoltre, i modelli BMW M basati sulla tecnologia Gen6 offrono i massimi livelli di recupero energetico. Il contenitore della batteria ad alto voltaggio svolge anche una funzione strutturale all’interno del veicolo ed è collegato agli assi anteriore e posteriore; la maggiore rigidità complessiva che ne deriva contribuisce a un ulteriore miglioramento della dinamica di guida.

Un motore per ogni ruota 

Ciascuno dei quattro motori elettrici aziona una singola ruota, unendo i vantaggi della trazione posteriore e della trazione integrale, incrementando al contempo la dinamica di guida sia su strada sia in pista. Inoltre, l’asse anteriore può essere completamente disaccoppiato. Il risultato è la trazione posteriore BMW M, con le sue caratteristiche di guida dinamiche, un’efficienza superiore e un’autonomia maggiore, ad esempio nei lunghi viaggi autostradali.

Motori

Auto, le più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda modello più amato

Oltre 100.000 esemplari venduti in un anno in Italia per la Fiat Panda, in un mercato che nel 2025 si è fermato a 1.525.722 immatricolazioni contro le 1.558.720 unità del 2024. L'anno appena trascorso conferma diversi modelli tra le preferite dagli italiani e aggiunge diverse sorprese a partire dal suv cinese a marchio MG

