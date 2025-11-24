Nuovi segnali stradali con bordo verde: dove si trovano e significato

Nel Regno Unito vengono installati i “green signs”, un invito alla prudenza. Non sono divieti né obblighi, ma semplici raccomandazioni: i segnali verdi indicano velocità consigliate senza valore sanzionatorio. Le autorità locali li usano per aumentare la sicurezza vicino a scuole, ospedali e aree residenziali. Per ora in Italia non sono presenti

Strani cartelli stradali circolari con bordo verde stanno comparendo in diverse zone del Regno Unito, attirando l’attenzione di automobilisti e residenti. La forma richiama quella dei segnali di divieto o obbligo, ma a differenza dei limiti di velocità tradizionali — riconoscibili dal bordo rosso — questi nuovi “green signs” mostrano numeri su fondo bianco incorniciati dal verde. Non si tratta però di nuove regole del codice, né di limiti ufficiali da rispettare. Ancora non sono presenti invece in Italia, nonostante altri Paesi come Spagna e Francia li abbiano adottati. Non è escluso che possa avvenire prossimamente.