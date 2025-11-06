Eicma 2025, svelati i dettagli della Harley-Davidson Bagger World Cup

Nuove squadre, nuovo logo e una nuova era audace per le gare di velocità Harley-Davidson. La Harley-Davidson Bagger World Cup diventerà la prima serie agonistica mondiale dedicata esclusivamente alle bagger Harley-Davidson ad alte prestazioni. Costruite sulla piattaforma Grand American Touring del marchio, queste moto da corsa sono sottoposte a un'ampia riprogettazione per offrire velocità, spettacolo e agilità incredibili in pista

Harley-Davidson ha ufficialmente rivelato nuovi dettagli dell'attesissima Harley-Davidson Bagger World Cup durante una conferenza stampa all'EICMA 2025 di Milano. Il marchio ha svelato il logo ufficiale della serie, ha presentato un prototipo di moto da corsa e ha annunciato le prime squadre confermate per partecipare alla stagione inaugurale. Solo due giorni fa Harley-Davidson aveva svelato alcuni nuovi modelli della linea di motociclette 2026 e pubblicato sul proprio canale YouTube il video del lancio “Model Year 2026 Reveal - Chapter One - November 4th”. Ulteriori modelli Harley-Davidson® 2026, inclusa la collezione a produzione limitata Custom Vehicle Operation™ (CVO™), saranno presentati come “Chapter Two” il 14 gennaio 2026.

Velocità, spettacolo e agilità in pista La Harley-Davidson Bagger World Cup diventerà la prima serie agonistica mondiale dedicata esclusivamente alle bagger Harley-Davidson ad alte prestazioni. Costruite sulla piattaforma Grand American Touring del marchio, queste moto da corsa sono sottoposte a un'ampia riprogettazione per offrire velocità, spettacolo e agilità incredibili in pista. Pesano circa 280 kg, producono più di 200 cavalli e supereranno i 300 km/h in pista, creando un formato di gara diverso da qualsiasi altro attualmente presente nel calendario MotoGP. Come già annunciato ad agosto, in occasione del GP austriaco, il campionato si articolerà in sei round, ciascuno dei quali si svolgerà durante i weekend della MotoGP, con due gare per round, per un totale di 12 gare nell'arco della stagione. Questo formato porta le prestazioni distintive di Harley-Davidson su alcuni dei circuiti più iconici del mondo. Vedi anche Eicma 2025, tutte le le novità all'esposizione dedicata alle due ruote

Le squadre partecipanti Harley-Davidson ha anche confermato le prime squadre che parteciperanno alla prima edizione della Bagger World Cup: Saddlemen Racing (Stati Uniti), Joe Rascal Racing (Australia) e Cecchini Racing (Italia). Saddlemen Racing è uno dei team più affermati e innovativi nel panorama americano delle competizioni V-twin. Guidato da David Echert, il team partecipa al campionato MotoAmerica King of the Baggers e ha vinto il campionato nazionale Mission Super Hooligan 2024. Joe Rascal Racing, guidata da James Tonna, rappresenta la nuova voce audace dell'Australia nel campo delle prestazioni premium e degli sport motoristici internazionali. Con una presenza internazionale in crescita e una comunità in rapida espansione, Joe Rascal si unisce alla Bagger World Cup con l'intento di elevare questo sport in tutta la regione Asia-Pacifico e dimostrare che l'Australia appartiene alla scena mondiale delle bagger. Cecchini Racing porta nel campionato il patrimonio motoristico italiano e decenni di esperienza nelle competizioni europee d'élite. Guidata da Fabrizio Cecchini, la squadra ha trascorso più di 30 anni nel paddock della MotoGP supportando piloti e team di livello mondiale. Vedi anche EICMA 2025, il programma e gli eventi della fiera di Milano