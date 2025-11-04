EICMA 2025, il programma e gli eventi della fiera di Milano

Con lo slogan That’s Amore, l’evento si conferma come punto di riferimento mondiale per l’industria e la cultura motociclistica. Oltre 730 espositori, più di 2.000 marchi e rappresentanze da cinquanta Paesi (di cui dieci presenti per la prima volta) saranno protagonisti della manifestazione in programma dal 6 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.
Nastri di partenza per EICMA 2025, l’82a edizione dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote, che andrà avanti dal 6 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Con lo slogan That’s Amore, l’evento si conferma come punto di riferimento mondiale per l’industria e la cultura motociclistica. EICMA sarà aperta al pubblico da giovedì 6 a domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 18.30, mentre nelle giornate del 4 e 5 novembre, riservate a stampa e operatori del settore, l’esposizione sarà aperta dalle 8.30 alle 19.30.
I numeri di questa edizione
Saranno oltre 730 gli espositori con più di 2.000 marchi e rappresentanze da cinquanta Paesi (di cui dieci presenti per la prima volta) protagonisti della manifestazione che mostra lo stato dell’arte delle due ruote, con il Made in Italy a costituire il 30% della presenza complessiva. Milano per alcuni giorni sarà la capitale mondiale delle due ruote, ospitando novità di mercato, spettacoli e incontri con piloti e aziende.
Gli eventi più attesi
Tra i contenuti più attesi di questa edizione spicca la mostra “Desert Queens” che racconta oltre quarant’anni di storia della Dakar attraverso più di trenta moto, oggetti iconici, fotografie e video. Allestita nell’area esterna MotoLive, la mostra proporrà anche incontri con i piloti e momenti di approfondimento dedicati alla navigazione, alla sicurezza e all’evoluzione dell’equipaggiamento tecnico, trasformando il tributo alla leggendaria gara nel deserto in un’esperienza immersiva per il pubblico.
Una nuova area
Altra novità è il debutto della nuova area EICMA Adventouring, uno spazio di circa 250 mq all’interno del padiglione 18 dedicato al mototurismo e agli eventi del calendario Trofeo EICMA Adventure Series FMI 2025, realizzato insieme alla Federazione Motociclistica Italiana. Qui saranno presenti gli organizzatori di manifestazioni come Sterrare è Umano Trophy, 1.000 Sassi, Umbria Raid Experience, 20.000 Pieghe, Sardegna Tour e altre, con l’obiettivo di promuovere un modo di viaggiare che valorizzi il territorio, la cultura e il rispetto per l’ambiente.
Leggi anche
MotoGp, Gp Malesia: vince Alex Marquez, Bagnaia si ritira. VIDEO
Gli appuntamenti di EICMA 2025
Tra le altre novità spiccano la rinnovata area MotoLive, che festeggia vent’anni con competizioni, spettacoli e ospiti del mondo del motorsport, l’area Y.U.M. – Your Urban Mobility, dedicata alla mobilità urbana e sostenibile, e l’area Gaming, dove i visitatori potranno cimentarsi su simulatori di guida motorsport di ultima generazione, sfidandosi sul leggendario circuito di Misano Adriatico riprodotto con incredibile realismo.
Leggi anche
Stile e dinamismo, debutta “Pirelli Lifestyle Collection 2025/26"
Mobilità urbana, ecco Scuter: il futuro dello sharing prende forza
Presentato a Milano, Scuter, un nuovo tre ruote agile, green e sicuro per la mobilità urbana di oggi e di domani...in sharing. I fondatori lo definiscono 'non uno scooter, non un’auto, non una bici, ma un nuovo modo di viaggiare pensato esclusivamente per lo sharing urbano che prende il meglio da tutte le classi di veicolo”. A cura di Nicola Paolella