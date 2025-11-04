EICMA 2025, il programma e gli eventi della fiera di Milano

Con lo slogan That’s Amore, l’evento si conferma come punto di riferimento mondiale per l’industria e la cultura motociclistica. Oltre 730 espositori, più di 2.000 marchi e rappresentanze da cinquanta Paesi (di cui dieci presenti per la prima volta) saranno protagonisti della manifestazione in programma dal 6 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

Nastri di partenza per EICMA 2025, l’82a edizione dell’Esposizione Internazionale delle Due Ruote, che andrà avanti dal 6 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Con lo slogan That’s Amore, l’evento si conferma come punto di riferimento mondiale per l’industria e la cultura motociclistica. EICMA sarà aperta al pubblico da giovedì 6 a domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 18.30, mentre nelle giornate del 4 e 5 novembre, riservate a stampa e operatori del settore, l’esposizione sarà aperta dalle 8.30 alle 19.30. I numeri di questa edizione Saranno oltre 730 gli espositori con più di 2.000 marchi e rappresentanze da cinquanta Paesi (di cui dieci presenti per la prima volta) protagonisti della manifestazione che mostra lo stato dell’arte delle due ruote, con il Made in Italy a costituire il 30% della presenza complessiva. Milano per alcuni giorni sarà la capitale mondiale delle due ruote, ospitando novità di mercato, spettacoli e incontri con piloti e aziende.

Gli eventi più attesi Tra i contenuti più attesi di questa edizione spicca la mostra "Desert Queens" che racconta oltre quarant'anni di storia della Dakar attraverso più di trenta moto, oggetti iconici, fotografie e video. Allestita nell'area esterna MotoLive, la mostra proporrà anche incontri con i piloti e momenti di approfondimento dedicati alla navigazione, alla sicurezza e all'evoluzione dell'equipaggiamento tecnico, trasformando il tributo alla leggendaria gara nel deserto in un'esperienza immersiva per il pubblico. Una nuova area Altra novità è il debutto della nuova area EICMA Adventouring, uno spazio di circa 250 mq all'interno del padiglione 18 dedicato al mototurismo e agli eventi del calendario Trofeo EICMA Adventure Series FMI 2025, realizzato insieme alla Federazione Motociclistica Italiana. Qui saranno presenti gli organizzatori di manifestazioni come Sterrare è Umano Trophy, 1.000 Sassi, Umbria Raid Experience, 20.000 Pieghe, Sardegna Tour e altre, con l'obiettivo di promuovere un modo di viaggiare che valorizzi il territorio, la cultura e il rispetto per l'ambiente.