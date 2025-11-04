Eicma 2025, tutte le le novità all'esposizione dedicata alle due ruote

10/10

DEBUTTA L'AREA EICMA ADVENTOURING Altra novità è il debutto della nuova area Eicma Adventouring, uno spazio di circa 250 mq all’interno del padiglione 18 dedicato al mototurismo e agli eventi del calendario Trofeo Eicma Adventure Series FMI 2025. Qui saranno presenti gli organizzatori di manifestazioni come Sterrare è Umano Trophy, 1.000 Sassi, Umbria Raid Experience, 20.000 Pieghe, Sardegna Tour e altre, con l’obiettivo di promuovere un modo di viaggiare che valorizzi il territorio, la cultura e il rispetto per l’ambiente