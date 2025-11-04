Eicma 2025, tutte le le novità all'esposizione dedicata alle due ruote

Eicma 2025, le novità presentate a Milano all'esposizione dedicata alle due ruote. FOTO
Oltre 730 espositori, più di 2mila marchi e 50 Paesi rappresentati (tra cui 10 presenti per la prima volta): questi i numeri della manifestazione in programma da oggi al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote, pronti a scoprire le novità dei prossimi mesi
- Anche quest'anno l'Eicma di Milano costituisce un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moto. L'evento fieristico numero uno per l'industria delle due ruote, nell'ormai tradizionale cornice di Rho Fiera, prende il via oggi e avrà durata di sei giorni, riproponendosi come principale vetrina globale per le novità che ci aspettano nei prossimi mesi
- Numerosi, come sempre, gli espositori che mettono sotto i riflettori motociclette, scooter, ricambi, accessori, tecnologie emergenti e quant’altro, sempre tenendo d'occhio la mobilità alternativa e sostenibile. Ogni marchio ha in serbo novità per stupire il pubblico meneghino
- Per l'82esima edizione, secondo gli organizzatori, sono attesi gli stessi numeri record del 2024, quando i visitatori furono oltre 600 mila. Quest’anno, nei sei giorni del salone, sono previsti a Fiera Milano Rho 730 espositori che rappresentano 2mila marchi provenienti da 50 Paesi, 10 dei quali (Emirati Arabi, Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama e Perù) al loro debutto nella kermesse
- Il 30% degli espositori sarà comunque ancora appannaggio della case italiane, in un appuntamento che quest’anno porta il conto dell’organizzazione vicino ai 20 milioni di euro
- Per quanto riguarda il segmento adventure, Yamaha presenterà la gamma 2026 della Ténéré che si evolve, arricchendosi soprattutto dal punto di vista elettronico. Ducati aggiorna la Multistrada V4 Rally, ma dovrebbe anche presentare la versione 2026 della DesertX con il nuovo motore V2 da 890 cm³ da 120 cavalli con distribuzione ad aste e bilancieri. Grande attesa per l’ammiraglia di Royal Enfield, la nuova Himalayan 750 una versione da oltre 50 CV
- Passando al modern classic, c'è grossa attesa per la Honda CB1000 F, con una linea ispirata ai modelli Anni 80, ma conun'anima moderna: il motore di derivazione Hornet, rivisto in chiave classica, con più spinta e meno potenza Un’altra modern classic attesa è la Kawasaki Z1100 RS, una versione maggiorata della 900 RS già in listino
- Tornando ai marchi italiani, per il settore naked, il 2026 celebra il 25esimo dal lancio dal lancio della prima MV Agusta Brutale e, per l’occasione, la versione 2026 sarà dotata del nuovo tre cilindri 950 Evo e di una nuova ciclistica. Ducati potrebbe presentarsi con la nuova versione della Monster con l’introduzione del bicilindrico da 890 cm³, in sostituzione dell’attuale Testastretta 937
- Grande spazio avranno anche le piccole cilindrate. Bmw dovrebbe svelare la versione definitiva della sua 450 da fuoristrada In casa Triumph, dopo Scrambler e Speed, potrebbero arrivare la Tiger e la Bonneville 400. Il settore interessa anche Moto Guzzi che ha già in casa il bicilindrico Aprilia 457 e che potrebbe diventare la base per una modern classic in stile V7
- Tra i contenuti più attesi di questa edizione spicca la mostra “Desert Queens” che racconta oltre 40 anni di storia della Dakar attraverso più di 30 moto, oggetti iconici, fotografie e video. Allestita nell’area esterna MotoLive, la mostra proporrà anche incontri con i piloti e momenti di approfondimento dedicati alla navigazione, alla sicurezza e all’evoluzione dell’equipaggiamento tecnico, trasformando il tributo alla leggendaria gara nel deserto in un’esperienza immersiva per il pubblico