Eicma 2025, tutte le le novità all'esposizione dedicata alle due ruote

Eicma 2025, le novità presentate a Milano all'esposizione dedicata alle due ruote. FOTO

Motori fotogallery
10 foto

Oltre 730 espositori, più di 2mila marchi e 50 Paesi rappresentati (tra cui 10  presenti per la prima volta): questi i numeri della manifestazione in programma da oggi al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote, pronti a scoprire le novità dei prossimi mesi

