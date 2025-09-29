Transitalia Marathon 2025, il programma e il percorso dell'evento di mototurismoMotori
Sono ammesse alla manifestazione moto Maxienduro da viaggio superiori a 150 kg stradali che devono essere in regola con il codice della strada. Da Rimini ad Arezzo passando per Jesi e Foligno, il percorso non è una competizione ma un invito alla scoperta di posti nuovi
Oggi 29 settembre inizia la Transitalia Marathon, uno dei più importanti eventi di turismo in moto in Europa. Non si tratta di una gara, ma di un viaggio rivolto a chi ama scoprire posti nuovi con questo mezzo di trasporto. Anticipato dal Transitalia Expo dei giorni scorsi, si svolge fino al 3 ottobre. Ogni percorso è verificato e accompagnato da staff tecnico, medico e logistico, e ogni giorno si cambia location. I luoghi prescelti sono Rimini, Jesi, Foligno, Arezzo, Coriano.
Le regole
Sono ammesse alla manifestazione moto Maxienduro da viaggio superiori a 150 kg stradali che devono essere in regola con il codice della strada. Per la partecipazione è necessaria la tessera FMI Member. Le partenze seguono questa formula: tre moto ogni due minuti per evitare qualsiasi intralcio alla regolare circolazione essendo le strade dell’intero itinerario tutte aperte al traffico.
Le cinque tappe e il programma
La prima tappa inizia oggi lunedì 29 settembre: si parte da Rimini e si arriva a Jesi, nelle Marche. Martedì 30 si riparte per Foligno, in Umbria. Mercoledì 1 ottobre ci si sposta in Toscana e si raggiunge Arezzo. Giovedì 2 ottobre ci sarà una tappa circolare con due percorsi distinti fra Umbria e Toscana. La sera si torna ad Arezzo. Il 3 ottobre c’è l’ultima tappa e si raggiungerà Coriano, vicino a Rimini. Qui, per chiudere l’esperienza, si prevede una festa aperta a staff e partecipanti.
