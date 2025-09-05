Bonus auto elettriche, BYD lancia incentivo per rottamazione

Le previsioni, però, si prospettano negative: secondo quanto riporta Reuters, BYD ha deciso di tagliare del 16% di suoi obiettivi di vendita per il 2025. La casa automobilistica punterebbe infatti a vendere nell’intero anno 4,6 milioni di veicoli in tutto il mondo. Secondo il rapporto, il nuovo obiettivo sarebbe stato comunicato internamente e ai fornitori selezionati il ​​mese scorso per arrivare a programmare meglio la produzione degli ultimi mesi dell’anno. Questo sarebbe un segnale molto chiaro che il trend di crescita record visto negli ultimi anni starebbe rallentando. La casa automobilistica oggi starebbe infatti affrontando la sua crescita annuale più lenta degli ultimi cinque anni