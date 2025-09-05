Bonus auto elettriche, BYD lancia incentivo per rottamazione

Bonus auto elettriche, BYD lancia incentivo per la rottamazione da 10 mila euroMotori
Introduzione
Arriva un nuovo bonus per le auto elettriche. Grazie all’iniziativa “CASI-NO Incentivi Statali”, BYD, azienda di riferimento a livello internazionale nel comparto delle auto elettriche e dei modelli ibridi ricaricabili, semplifica l’accesso alla mobilità ecologica, rendendola più economica e alla portata di chiunque. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il bonus
L’iniziativa prevede un contributo che può arrivare fino a 10 mila euro per chi decide di rottamare un mezzo classificato fino a Euro 5: in questo modo vengono abolite tutte le complicazioni legate alle pratiche pubbliche e si introduce un meccanismo chiaro, inclusivo e privo di limiti relativi a residenza o condizioni economiche.
A chi è destinato il programma
Con il programma promosso da BYD, chiunque, dai cittadini alle piccole attività, può cambiare la propria auto scegliendo tra i modelli a batteria elettrica o le versioni dotate della moderna tecnologia ibrida plug-in DM-i. La proposta è semplice e immediata: rottamare un mezzo inquinante diventa un’occasione concreta per risparmiare, senza pratiche complicate né limiti di budget.
Come si richiede il bonus
Diversamente dai tradizionali incentivi statali, non sono previste prenotazioni preventive, non ci sono fondi da esaurire e non è richiesto alcun iter approvativo. L’unico passaggio necessario è visitare un punto vendita della rete BYD entro il 30 settembre 2025. Questo metodo diretto permette di rendere chiara la volontà di rendere la mobilità pulita accessibile a tutti, incoraggiando la sostituzione dei veicoli più vecchi con alternative a basse o nulle emissioni.
La campagna
Per sostenere il progetto, BYD ha avviato una campagna dal tono deciso e originale, già visibile sui principali quotidiani nazionali e presto anche sugli schermi televisivi. L’obiettivo è diffondere un messaggio semplice: scegliere un’auto BYD equivale a contribuire in modo diretto a un futuro più rispettoso dell’ambiente, senza complicazioni. Con questa strategia, l’azienda mira a intercettare un pubblico vasto, mettendo in evidenza non solo i benefici ambientali, ma anche quelli economici legati alla propria proposta
Le innovazioni portate da BYD negli ultimi anni
Diverse sono state le innovazioni portate da BYD negli ultimi anni: dal 2022, anno in cui ha abbandonato definitivamente la produzione di motori tradizionali, l’azienda si è affermata come protagonista globale del cambiamento, grazie a soluzioni tecnologiche d’avanguardia come la batteria Blade, la piattaforma e-Platform 3.0, il sistema ibrido DM-i e il controllo intelligente DiSus
Il rafforzamento della posizione di BYD in Italia
Buoni i dati della casa automobilistica cinese sul mercato italiano: ad agosto 2025, Byd ha rafforzato la posizione nel mercato automobilistico italiano, registrando 876 immatricolazioni nel comparto passenger car, con una quota di mercato dell'1,3%. Si tratta di un risultato di grande rilievo, - sottolinea - che segna un incremento di un 1 punto percentuale (superiore al 200%) rispetto allo stesso mese del 2024, a testimonianza di un percorso di crescita costante e strutturato
I dati di BYD
Nel cumulato annuo, BYD raggiunge 14.014 unità immatricolate, consolidando una quota dell'1,2% e confermando ancora una volta una performance a tripla cifra rispetto all'anno precedente. Il principale motore di questa crescita è rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia (Nev), settore in cui il marchio si conferma tra i protagonisti assoluti. Solo nel mese di agosto, le immatricolazioni Nev sono state 788, pari a una quota del 9,8%. All'interno di questo segmento, BYD si distingue particolarmente nel comparto dei plug-in hybrid (Phev): 537 unità immatricolate ad agosto (quota dell'11,4%) e 8.956 unità da inizio anno (quota del 15,5%). Importanti anche i risultati nel mercato dei veicoli 100% elettrici (Bev), con 251 unità immatricolate ad agosto (7,6% di quota) e 3.363 unità nel cumulato annuale (6,2%)
Il futuro
Le previsioni, però, si prospettano negative: secondo quanto riporta Reuters, BYD ha deciso di tagliare del 16% di suoi obiettivi di vendita per il 2025. La casa automobilistica punterebbe infatti a vendere nell’intero anno 4,6 milioni di veicoli in tutto il mondo. Secondo il rapporto, il nuovo obiettivo sarebbe stato comunicato internamente e ai fornitori selezionati il mese scorso per arrivare a programmare meglio la produzione degli ultimi mesi dell’anno. Questo sarebbe un segnale molto chiaro che il trend di crescita record visto negli ultimi anni starebbe rallentando. La casa automobilistica oggi starebbe infatti affrontando la sua crescita annuale più lenta degli ultimi cinque anni
Il calo degli utili e la concorrenza sul mercato cinese
Qualche segnale che la crescita di BYD stava rallentando, in realtà, c’era già stato. La scorsa settimana, per esempio, l’azienda cinese aveva comunicato di aver ottenuto nel secondo trimestre del 2025 un calo del 30% degli utili, il primo tonfo in oltre tre anni. Il ridimensionato degli obiettivi, secondo il rapporto informativo di BYD, dipenderebbe essenzialmente dalle complesse condizioni del mercato auto e della sempre più agguerrita concorrenza all’interno del mercato auto cinese.
