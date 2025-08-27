Introduzione
Come spiega Aci, quando si acquista un veicolo usato si deve autenticare la firma del venditore sull’atto di vendita ed entro sessanta giorni bisogna richiedere il rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA). Ecco di seguito i passaggi da seguire.
Quello che devi sapere
Cos’è lo STA
Lo "STA" è uno sportello al servizio del cittadino che consente di ottenere subito le targhe e il DU di un veicolo, senza doversi rivolgere in tempi diversi agli uffici delle unità territoriali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC). Ci si può rivolgere a un qualsiasi STA, anche in una provincia diversa da quella di residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo
Cos’è il DU
Il DU, prosegue il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è il nuovo documento che sostituisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà, previsto per i veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (Pra). Lo emette il Ministero stesso, e contiene sia le informazioni tecniche del veicolo presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli gestito dal Ministero, sia i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo archiviati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dell'ACI. Sempre in questo documento sono annotati i mutamenti della proprietà del veicolo stesso
Da ottobre 2021
Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto della carta di circolazione, dei tagliandi di aggiornamento e del certificato di proprietà, per le operazioni di motorizzazione e per quelle di competenza del PRA. Le carte di circolazione e i certificati di proprietà emessi prima del 1° ottobre 2021 mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU
Chi può presentare richiesta di passaggio di proprietà
La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere presentata dall’acquirente, o da una persona incaricata dall’acquirente a uno STA ed è necessario fornire alcuni documenti
Certificato di proprietà o il certificato di proprietà digitale
Servono l’istanza unificata e CDP o CDPD, rispettivamente il Certificato di proprietà o il certificato di proprietà digitale (oltre a carta di circolazione o DU del veicolo). In caso di smarrimento, furto o distruzione del CDP cartaceo e/o della carta di circolazione o del DU è sufficiente acquisire la relativa denuncia o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di resa denuncia
Atto di vendita
È poi necessario l’atto di vendita, in una delle seguenti forme:
- dichiarazione unilaterale di vendita con firma autenticata del venditore, in bollo. La dichiarazione unilaterale di vendita autenticata può essere redatta sul retro del CdP cartaceo o del CDPD
Presso gli STA può essere formato e sottoscritto l’atto in modalità nativa digitale, in questi due modi
- contratto di vendita (firma autenticata di venditore e acquirente detta bilaterale)
- atto pubblico o sentenza in copia conforme all’originale in bollo
Documenti di identià
Servono poi il documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’acquirente (o degli acquirenti, se più di uno), la tessera sanitaria (o tessera codice fiscale) dell’acquirente, non necessaria in caso di possesso di carta d‘identità elettronica CIE in corso di validità
Se l’acquirente è cittadino extra Ue o un suo familiare
Se l’acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia dovrà fornire il permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure documento di identità e copia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se invece l’acquirente è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia dovrà fornire carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei
I costi
L’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) ha un importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della provincia di residenza. Gli emolumenti ACI costano 27,00 euro, i diritti motorizzazione 10,20 euro, l’imposta di bollo è 32,00 euro per IU (Istanza unificata) + 16,00 euro per rilascio DU, l’imposta di bollo per autentica dell’atto 16 euro per imposta di bollo se l’atto viene redatto in forma digitale presso lo STA
