Cosa fare in caso di targa auto rubata e cosa si rischia

Auto
Se smarriamo o ci rubano la targa della nostra auto il primo passo è denunciare quanto avvenuto entro 48 ore. Nell'attesa possiamo circolare con un pannello bianco che abbia tutti i dati della targa stessa. Diversamente si rischiano sanzioni amministrative. 

La prima cosa da fare in caso di smarrimento o furto della targa della proprio auto è presentare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione presso Carabinieri o Polizia di Stato (entro 48 ore dall'accaduto). Trascorsi 15 giorni dalla data della denuncia senza che le targhe siano state rinvenute, si dovrà procedere alla reimmatricolazione del veicolo. Nel frattempo è possibile circolare applicando al veicolo un pannello a fondo bianco che riporti la targa con gli stessi numeri e le stesse dimensioni dell'originale. È consigliabile informare anche la propria compagnia assicurativa dello smarrimento o furto della targa, presentando copia della denuncia.

La nuova immatricolazione

Per la re-immatricolazione del veicolo è necessario presentare richiesta, su apposito modello (TT 2119), presso uno STA (Sportello Telematico dell'Automobilista), reperibile presso gli uffici della Motorizzazione e disponibile online.

Cosa serve?

  • La denuncia resa alle autorità di polizia o un'autocertificazione della stessa insieme alle eventuali targhe rimaste e alla carta di circolazione.
  • Attestazione di versamento sul c.c.p. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri ovvero c.c.p. 5462288, intestato alla Regione Valle D'Aosta, per pratiche richieste in Valle D'Aosta, ovvero c.c.p. 400382, intestato alla Provincia Autonoma di Trento, per le pratiche presentate alla Motorizzazione Civile di Trento.
  • Attestazione di versamento sul cc 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri.
  • Attestazione di versamento sul cc 25202003 intestato all'ACI - Automobile Club d'Italia - Economato Generale - Servizio di Tesoreria, via Marsala, 8 - ROMA 00185.
  • Attestazione di versamento sul cc 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo di importo differente a seconda del veicolo interessato

Cosa si rischia

Chi non denuncia il furto o smarrimento entro 48 ore, o circola con targa non leggibile, rischia multe da 87 a 344 euro, oppure da 42 a 173 euro, rispettivamente. In caso di reiterazione dell'infrazione, potrebbero essere applicate sanzioni accessorie. Se si circola con targa non originale o alterata, si rischia il sequestro del veicolo. 

