Ue, nessun accordo sulle nuove sanzioni alla Russia

Gli Stati membri dell'Unione europea non hanno raggiunto un accordo sul 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Restano aperti i negoziati su alcuni dei punti più controversi, tra cui il tetto al prezzo del petrolio russo, le restrizioni d'ingresso nell'Ue per alcune categorie di cittadini russi e l'elenco di persone ed entità da sanzionare. Per entrare in vigore, il pacchetto dovrà essere approvato all'unanimità dai 27 Paesi membri.
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