Ucraina, attacco russo su Kiev, diversi feriti

Secondo l'aeronautica di Kiev, nella notte Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato due morti e un ferito. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino
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