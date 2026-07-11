Rogo in Almeria, almeno dodici vittime

Il devastante incendio divampato nell’area di Los Gallardos e Bédar. ha causato molte vittime, il cui bilancio è provvisorio. Molte di loro sono rimaste intrappolate mentre cercavano di fuggire, mentre circa 1.400 persone sono state evacuate. Le fiamme hanno distrutto oltre 3.200 ettari e potrebbero essere state innescate dalla caduta di un cavo elettrico